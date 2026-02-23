Polvo sahariano, a la vista: de Canarias a Catalunya, en los próximos días

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) avisa de la aparición de calima, que puede llegar a la península Ibérica desde Canarias en los próximos días.

Después del fin de semana con un clima estable y soleado, el anticiclón puede traer polvo del Sáhara.

Las diferentes borrascas de los últimos meses se han encargado de mantener el polvo en el norte de África. Por lo que estos temporales, junto a renovaciones de las masas de aire, han facilitado una buena calidad del aire durante el último trimestre.

De Canarias a Catalunya

Este fenómeno de calima es algo habitual en las Islas Canarias, y ahora se espera que llegue al archipiélago en los próximos días. Tras su paso por las islas, existe la posibilidad de que pueda viajar hacia la Península y partes de Europa.

Incluso podría llegar a Catalunya, aunque es más probable que quede suspendida en el oeste del país y toque ligeramente la comunidad, para después desplazarse hacia Francia, Reino Unido o países escandinavos.

El centro del anticiclón se está desplazando entre la Península y el norte de Argelia, lo que puede implicar una circulación de vientos de Levante que va desde el corazón del Sáhara hacia las Islas Canarias, transportando la calima.

Calima

La Aemet está enviando avisos en las islas por este fenómeno, que comporta una visibilidad reducida y una disminución notable en la calidad del aire.

La calima se produce por la presencia de partículas suspendidas en el aire de tamaño muy pequeño (con diámetros que en su mayoría se comprenden entre 10 y 2,5 micrométros) procedentes del continente africano y, en concreto, del desierto del Sáhara. Se desarrollan cuando las partículas de polvo mineral y de origen natural son arrastradas por el aire.

El aire seco y cálido de componente este que viene del gran desierto enturbia el ambiente y trae efectos perjudiciales para la salud.

Efectos para la salud

Estas partículas se conocen como PM10 y tienen la capacidad de penetrar por las vías respiratorias, algo que es peligroso puest que, una vez inhaladas, se quedan en los pulmones.

Si la concentración de las partículas supera el límite tolerable, 50 ug/m3 (unidad de medida de concentración para indicar la masa contaminante), puede causar problemas en la población, especialmente entre quienes sufren enfermedades respiratorias como asma o bronquitis.

La convivencia con este polvo puede causar sequedad e irritación en nariz, garganta y ojos, además de tos y alguna obstrucción de las vías respiratorias.

No solo afecta a los que ya sufren enfermedades crónicas respiratorias, sino también a los ciudadanos sin patologías previas. Un episodio largo de calima puede causar también ansiedad y estrés.

La relación entre este efecto en la salud física con el bienestar psicológico se basa en la similitud de los síntomas que, a veces, genera un círculo vicioso de pánico y miedo a la falta de aire.

La calima llegada de África puede contener otras partículas contaminantes debido a la industralización del Magreb. Con esto, cada vez que la Aemet anuncia la intrusión de polvo sahariano, la población española inhala un aire más nocivo de lo que cree.

Recomendaciones

Para evitar estos problemas, podemos seguir una serie de recomendaciones, especialmente dirigidas a los mayores, los niños y las personas embarazadas: evitar el contacto con el polvo, a través de mascarillas; cerrar las ventanas de casa y salir lo menos posible a la calle; y reducir la velocidad al conducir y utilizar las luces. En caso de presentar dificultad para respirar, es esencial acudir al médico.