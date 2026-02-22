Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Catalunya vive el primer fin semana sin ninguna lluvia desde hace casi medio año

Desde inicios de septiembre ha llovido cada fin de semana en un punto u otro de Catalunya hasta este domingo de calma atmosférica y aumento de las temperaturas

Ambiente en las playas de Barcelona en un soleado día de invierno, el pasado 8 de diciembre

Ambiente en las playas de Barcelona en un soleado día de invierno, el pasado 8 de diciembre / Jordi Otix

Jordi Grífol

Jordi Grífol

Catalunya vive este domingo una jornada prácticamente primaveral, con cielos despejados y temperaturas máximas que rondan los 20 grados en buena parte del territorio. Una calma anticiclónica insólita tras un largo otoño e inicio de año marcado por la llegada casi incesante de borrascas, las lluvias persistentes — y torrenciales — y los episodios de tiempo adverso como el más reciente temporal de viento huracanado. De hecho, este apacible día rompe una racha de 23 fines de semana consecutivos en los que ha llovido en un punto u otro de Catalunya.

No ocurría un fin de semana sin ninguna lluvia en Catalunya desde el 6-7 de septiembre, casi medio año, según ha destacado la cuenta de meteorología 'Seguim la Méteo' en X. La persistencia de un anticiclón sobre la Península Ibérica permite este domingo de plena estabilidad sobre todo el territorio, con un aumento generalizado de las temperaturas que se espera que tenga continuidad durante esta semana.

Este domingo, la temperatura se mueve entre los 20 y 22 °C en el sector central del prelitoral y litoral sud de Catalunya. A las 12h del mediodía, las estaciones meteorológicas marcaban máximas de 20.7 °C en Vallirana (Baix Llobregat), 20 °C en el Montmell (Baix Penedès) y 19,8 °C en Barcelona y Miami Platja (Tarragona) en una jornada de estabilidad total; ni rastro de lluvia, viento ni nevadas.

Semana de temperaturas más altas

Esta subida de temperaturas tendrá cierta continuidad. Especialmente en el inicio de la semana que viene, las temperaturas serán superiores a las habituales para la época del año en la mayor parte de España, apunta la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), pudiéndose superar los 25 °C en algunos puntos del área mediterránea.

En Catalunya, la semana empezará con un ambiente soleado pese a la presencia de algún banco de niebla en el interior. Todos los escenarios posibles que baraja en sus predicciones el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) apuntan a una subida térmica por encima de la media climática que se mantendrá hasta el próximo fin de semana, aunque el miércoles podrían descender respecto al inicio de semana.

Nuevas precipitaciones

Hasta el jueves de la semana que viene predominará la calma atmosférica. Sin embargo, a partir de entonces podrían llegar nuevos frentes, con precipitaciones sobre todo en zonas del norte y oeste de la Península, alerta la Aemet.

Todavía es pronto para pronosticar la semana del 2 al 8 de marzo, explican, pero con la información disponible las temperaturas podrían regresar a los valores propios de la época del año y podría producirse un paso de frentes que diera lugar a nuevas precipitaciones.

