La primavera empieza a notarse en Catalunya: el fin de la borrasca Pedro trae subida de temperaturas

La borrasca Pedro pone fin a la situación que se ha estado viviendo en este largo periodo de temporales. En apenas dos meses, desde que comenzó el año, el país ha vivido hasta 10 borrascas que han supuesto una temporada algo atípica.

Este jueves, la borrasca se ha despedido con un temporal de fuerte viento en Catalunya y con unas rachas de viento huracanadas de hasta 100 km/h en las comarcas de Tarragona.

Sin embargo, el anticiclón de las Azores trae una temperatura que recuerda a las primaverales.

Previsión para este viernes

La previsión meteorológica para este viernes anuncia un día estable con poco viento y sin lluvias en Catalunya. Durante la madrugada, se ha formado alguna niebla en el interior del territorio, con un cielo blanquecino en las comarcas de Barcelona por nubes medias espesas.

Por la noche, ha bajado la temperatura mínima a una habitual del mes de febrero, incluso con heladas débiles en los pueblos del Pirineo. Aunque esta zona pone fin a las nevadas y da paso a más horas de sol.

Efectos del anticiclón

Llega un clima estable durante varios días y unas temperaturas que subirán progresivamente y se mantendrán entre los 15ºC y los 18ºC. Aunque muchas de las comarcas del territorio, y específicamente el prelitoral, podrían llegar a los 20ºC.

El anticiclón se alargará hasta la mitad de la próxima semana, como mínimo, trayendo una masa de aire templada que recordará a los valores primaverales.

La situación climática se quedará muy estancada y sin viento. Los mediodías serán cálidos, pero las noches aún mantendrán un frío semiinvernal, algo aún más frías en las zonas del interior. No hay ninguna previsión de precipitaciones.

Catalunya, durante la semana

A partir del fin de semana, el anticiclón ya estará instalado en Catalunya, lo que dará comienzo previsiblemente a un periodo de calma.

De lunes a viernes continúa el sol, pocas nubes y niebla extensa en el interior, aunque poco persistente, lo que define la monotonía anticiclónica.

Las condiciones serán muy buenas hasta en alta montaña, donde tampoco se prevé lluvia o nieve. Aunque las zonas con nevadas acumuladas deben tener en cuenta el riesgo de aludes o avalanchas, provocados por la subida de temperatura.