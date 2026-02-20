Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Alerta por viento en Catalunya, hoy en directo: restricciones en carreteras, incidencias en Rodalies y última hora de la borrasca Pedro y Aemet

Último día de la borrasca Pedro en puertas de un fin de semana primaveral

Último día de la borrasca Pedro en puertas de un fin de semana primaveral

Último día de la borrasca Pedro en puertas de un fin de semana primaveral. En la foto, efectos del fuerte viento en Badalona, el pasado 12 de febrero. / ZOWY VOETEN / VÍDEO: EFE

Inés Sánchez

Germán González

Víctor Vargas Llamas

La AEMET ha activado este jueves avisos naranjas (peligro importante) y amarillos (peligro bajo) por vientos, fenómenos costeros y nevadas en Catalunya, mientras que en la Comunitat Valenciana se mantendrá el mismo nivel, aunque tan solo por vientos.

Con todo, según la predicción del ente meteorológico para el 19 de febrero, se esperan rachas de viento muy fuertes en varios puntos del norte, este y sureste peninsular, así como en las Islas Baleares, que podrían ser puntualmente huracanados, superando los 120 km por hora en algunas zonas del país.

EL PERIÓDICO abre un hilo en directo con la última hora del impacto del temporal.

