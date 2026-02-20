Alerta por viento en Catalunya, hoy en directo: restricciones en carreteras, incidencias en Rodalies y última hora de la borrasca Pedro y Aemet

La AEMET ha activado este jueves avisos naranjas (peligro importante) y amarillos (peligro bajo) por vientos, fenómenos costeros y nevadas en Catalunya, mientras que en la Comunitat Valenciana se mantendrá el mismo nivel, aunque tan solo por vientos.

Con todo, según la predicción del ente meteorológico para el 19 de febrero, se esperan rachas de viento muy fuertes en varios puntos del norte, este y sureste peninsular, así como en las Islas Baleares, que podrían ser puntualmente huracanados, superando los 120 km por hora en algunas zonas del país.

EL PERIÓDICO abre un hilo en directo con la última hora del impacto del temporal.

Finalizan las limitaciones de tráfico en Tarragona. Sobre las 19 horas han acabado las limitaciones de tráfico en la demarcación de Tarragona por el fuerte viento previsto, con rachas que podían superar los 120 km/h. Los vehículos pesados de más de 7,5 t, autobuses y vehículos con remolque o semirremolque que circulen por vías de alta capacidad, como autopistas, estaban obligados a circular por el carril derecho, no podían superar los 80 km/h ni adelantar. También se ha acabado la restricción de circulación por la AP‑7 entre Cambrils y Amposta en ambos sentidos para camiones de más de 7,5 t y todos vehículos con remolques o semirremolques

Rachas de 90 Km/h este viernes Protecció Civil mantiene en fase de alerta el Ventcat después de que este viernes aumenten las probabilidades de rachas de viento de 90 km/h en el Montsià, Baix Ebre y Baix Camp. También se esperan en cotas altas del Pirineo. El viento será de componente oeste.

Aumentan los servicios de los bomberos Entre las 17 y las 19 horas los bomberos de la Generalitat han recibido 84 nuevos avisos por incidencias causadas por el temporal de viento que afecta a Catalunya. Se trata de la cifra de alertas más alta registrada en todo el día y que duplica los 42 avisos recibidos entre las 15 y las 17 horas. Por tanto se han acumulado 256 alertas por actuaciones relacionadas con el viento en todo el día. La mayoría de los avisos son de Tarragona (85), seguido de la Región Metropolitana Sur (69), la Norte (46) y Lleida (26)

Corte de tren por el temporal en Lleida El servicio de Rodalies de las líneas R13 y R14 está interrumpido entre Les Borges Blanques y la Plana de Picamoixons por la presencia de obstáculos en la vía. Se ha establecido un servicio alternativo por carretera. Protecció Civil ha activado la fase de alerta del plan Ventcat, y el Servicio Meteorológico de Catalunya ha previsto rachas de viento superiores a los 100 km/h en buena parte del territorio hasta el viernes. Hasta las 17 horas, los bomberos han atendido a 172 avisos relacionados con el viento, ninguno de gravedad. La mayor parte de los incidentes se han registrado en las regiones Metropolitana Sud (54), en la Metropolitana Nord (36) y en la de Tarragona (43). Además, se han contabilizado 17 en la de Lleida, 11 en la de Terres de l'Ebre y cuatro en la de Girona. Por otra parte, el teléfono 112 recibió un total de 283 llamadas relacionadas con el temporal hasta la misma hora. Las comarcas más afectadas fueron el Barcelonès (111), el Baix Camp (29), el Tarragonès (20) y el Baix Llobregat. Por municipios, ha habido 90 avisos desde Barcelona, 12 desde Reus, 11 desde Hospitalet de Llobregat y 10 desde Tarragona.

Los Bomberos atienden a 130 avisos relacionados con el viento hasta las 3 de la tarde Los Bomberos han atendido a 130 avisos relacionados con el temporal de viento desde las siete de la mañana y hasta las tres de la tarde de este jueves. La mayor parte de los incidentes se han registrado en las regiones Metropolitana Sud (48), en la Metropolitana Nord (31) y en la de Tarragona (25). Por otra parte, el teléfono 112 recibió un total de 226 llamadas relacionadas con el temporal hasta la misma hora. Las comarcas más afectadas fueron el Barcelonès (98), el Baix Llobregat (17), el Vallès Occidental (16) y el Tarragonès (15). Por municipios, ha habido 80 llamadas a Barcelona, 11 a L'Hospitalet y 9 a Tarragona. Por otra parte, el servicio de Cercanías de las líneas R13 y R14 está interrumpida entre Les Borges Blanques y la Plana de Picamoixons por la presencia de obstáculos en la vía. Protecció Civil ha activado la prealerta del plan de emergencias Ferrocat y explica que se está gestionando servicio alternativo por carretera.

Reanudada la circulación de trenes entre Valencia y Catalunya La circulación ferroviaria entre la Comunidad Valenciana y Catalunya se ha reanudado a las cuatro de la tarde, después de que haya sido interrumpida desde las once de la mañana a causa de la alerta por viento que se prevé que afecte al país hasta el viernes. Adif ha indicado que se ha reanudado la circulación "una vez finalizada la alerta por fuertes vientos" y "una vez explorada la infraestructura" por personal de la empresa pública. Renfe ha confirmado la reanudación del servicio. La medida sólo ha afectado a los trenes Intercity y Euromed y no ha tenido incidencia en el servicio de Rodalies

Barcelona desactiva la alerta por ventoleras El Ayuntamiento de Barcelona ha desactivado a las cuatro y media de la tarde la fase de alerta del Plan de Actuación Municipal por ventoleras, activada esta mañana ante las previsiones de viento fuertes en la capital catalana. La medida mantuvo cerrados los parques y jardines hasta que decayó la orden. Los Bomberos de la ciudad han realizado 67 servicios desde las siete de la mañana relacionados con el episodio. La decisión de desactivar la alerta se ha tomado a raíz de la mejora de las condiciones meteorológicas y la disminución de servicios del cuerpo de emergencias barcelonés.

El viento aumenta su fuerza en Mont-roig del Camp Según informa Protecció Civil en "X" el viento ha aumentado durante la mañana en la localidad de Mont-roig del Camp (Baix Camp), hasta llegar a un pico de 95,8 km/h a las 12.00 horas. En general, la mayoría de los golpes de viento oscilan entre los 70 y los 90 km/h, especialmente en las comarcas de la mitad sur de Catalunya.

Afectaciones leves en Catalunya Central por el viento Los bomberos han tenido cuatro actuaciones en la zona hasta este mediodía, pero todos los episodios han sido leves. Han caído dos árboles en la calle Josep Arola de Manresa y en Talamanca. También ha caído una piedra en la C-16 en el Berguedà. Sin embargo, el viento en el interior de Catalunya ha tenido episodios con fuerza, con máximas de viento de 85 kilómetros por hora en la estación automática de Montserrat - Sant Dimes como ráfaga más destacada.