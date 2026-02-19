Las peores horas del fuerte viento que azota Catalunya este jueves están por llegar: consúltalas

Catalunya se levanta con un nuevo temporal de viento que dejará rachas máximas de hasta 100 km/h. Sin embargo, como dice el refrán, tras la tempestad llega la calma: se producirá una posterior subida de las temperaturas.

Pero mientras, la borrasca Pedro, de origen atlántico, traerá frío, precipitaciones y fuerte viento al oeste y el norte peninsular.

Al este, y en concreto a Barcelona, el temporal solo afectará con viento.

Última borrasca del mes

La última borrasca de febrero ha dejado durante la madrugada precipitaciones en forma de nieve en el norte del territorio, y en el Pirineo siguen durante todo el día sobre los 1.000 metros. También se han dado algunas lluvias en la Garrotxa y el Empordà (ambas comarcas, de Girona).

En el resto del territorio, el estado del cielo es soleado, con algunas nubes pasajeras.

Viento durante el día

El viento es el gran protagonista del día. Se está dando un episodio de Mistral de primera categoría en el tercio sur que afecta especialmente en Tarragona, con rachas huracanadas de hasta 100 km/h en los puntos más elevados, como Prades y los Ports.

La Catalunya central y las comarcas del sur de Barcelona cuentan con un viento moderado, con ráfagas máximas de 80 km/h. Aunque las velocidades medias se mantienen entre los 30 y 40 km/h.

Mientras, las comarcas de Girona están resguardadas del viento.

Durante las últimas horas de la tarde, a partir de las 19:00 h (hora peninsular española), puede parecer que el viento ya ha aflojado. Sin embargo, de madrugada -entre las 2:00 h y las 6:00 h de la mañana- volverá a reforzarse.

Para el viernes ya se espera un día calmado y sin viento. Se podrá disfrutar de una jornada mayormente soleada y sin visos de una nueva borrasca.

El tiempo mejora

La temperatura este jueves es un poco más fría, con máximas de 16ºC, aunque el viento reduce la sensación térmica.

Durante la noche llegará una masa fría que probablemente dure poco tiempo.

La borrasca Pedro ya se habrá ido el viernes, por lo que irá mejorando el clima. El viento quedará restringido en los dos extremos del territorio, pero irá de bajada después del mediodía.

El anticiclón de las Azores vuelve el fin de semana y se instalará en Catalunya, probablemente hasta que acabe el mes. Desde el viernes hasta mínimo el martes, el sol estará presente con algunas nubes ocasionales.