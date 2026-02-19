Confirmado: después del fuerte viento y la borrasca Pedro llega un anticiclón con buen tiempo en Catalunya

El esperado anticiclón de las Azores llegará el viernes para quedarse. Con él, vuelven las temperaturas suaves y desaparece el viento.

Antes del buen tiempo, la borrasca Pedro se despide dejando un temporal de viento en Catalunya.

Previsión para este jueves

La previsión meteorológica anuncia un día de fuerte viento para este jueves. El viento de componente oeste llega con ráfagas máximas de 80 km/h en la Cordillera Prelitoral y en Lleida.

El viento afecta sobre todo en el tercio sur del territorio, y el del noroeste trae rachas máximas de 100 km/h en el litoral norte de Tarragona.

Mientras que las comarcas de Girona esperan la llegada del viento por la noche, cuando entrará la Tramontana en el Alt Empordà, que puede dejar algunos chubascos.

En el Pirineo caerán nevadas intensas durante todo el día por encima de los 900 o 1.000 metros.

Catalunya, durante la semana

La borrasca Pedro desaparecerá el viernes y el anticiclón mejorará el tiempo a partir del mediodía. Sin embargo, el viento seguirá con algunas rachas violentas en los dos extremos de Catalunya.

Las precipitaciones en forma de nieve aflojarán en el Pirineo y será un día de claros con algunas nubes medias. El cielo quedará blanquecino en las comarcas de Barcelona y en el interior del territorio.

La madrugada llegará con la Tramontana en el Empordà (Girona) y con unas temperaturas más bajas. El viento seguirá restringido en los dos extremos del territorio, aunque con menor intensidad.

Tiempo primaveral

A partir del fin de semana, todo apunta a que el anticiclón permanecerá en la comunidad hasta finales de mes.

El tiempo en el interior será estable y mayormente con sol y pocas nubes, aunque volverán las nieblas y las inversiones térmicas.

Del sábado hasta el martes, el tiempo seguirá igual de soleado, lo que dará paso a días con temperaturas suaves, más propias de la primavera que del invierno.