Catalunya se adentra en una jornada marcada por la borrasca Pedro y rachas de hasta 125 km/h

Jueves de tiempo convulso en Catalunya. La llegada de la borrasca Pedro, la decimosexta desde que empezó la temporada, ha vuelto a activar avisos por vientos huracanados en buena parte del territorio. El Servei Meteorològic de Catalunya pronostica rachas de hasta 125 km/h en buena parte del litoral de Tarragona y en los Pirineos. Hay al menos una veintena de comarcas en aviso por viento durante esta jornada. Protecció Civil afirma que ya ha activado todos los protocolos ante este tipo de eventos y pide a la población extremar precauciones mientras dure este episodio, sobre todo en el caso de los desplazamientos y las actividades al aire libre. Con un poco de suerte, todo apunta a que después de Pedro llega el buen tiempo.

Los modelos apuntan a que este jueves será una jornada marcada por la intensidad del viento en Catalunya pero, a diferencia de lo que ocurrió la semana pasada con Nils, todo apunta a que Pedro será mucho menos violento que sus antecesores. Aun así, el paso de esta borrasca ha obligado a activar avisos de nivel amarillo y naranja en buena parte del territorio desde primera hora de la mañana hasta la noche. El Barcelonès, Baix Llobregat, Vallès, Segrià y buena parte de las comarcas del prelitoral de Tarragona y del interior estarán en aviso amarillo durante toda la jornada ante rachas que podrían superar los 70 km/h.

La situación podría complicarse en el litoral tarragonés y en las comarcas pirenaicas, donde este jueves hay activado un aviso de nivel naranja desde la madrugada hasta la noche. Entre las zonas con mayor riesgo destaca Montsià, Baix Ebre, Baix Camp, Alt Camp, Tarragonès, Baix Penedès, Alt Penedès y Anoia, por un lado, y Alta Ribargorça, Pallars Sobirà, Pallars Jussà, Cerdanya, Berguedà y Ripollès, por otro. En todos estos territorios el vendaval podría ser especialmente intenso y dar lugar a rachas de hasta 125 km/h. Durante la jornada del jueves, la única zona donde no hay avisos activados es la franja del Empordà hasta el Maresme.

Ante la llegada de Pedro, Protecció Civil recomienda a la ciudadanía que reside en las zonas afectadas extremas las precauciones. Por ejemplo, se recomienda recoger los toldos de viviendas, así como otros elementos de fachadas y balcones que pueden volar; se insta a evitar parques y zonas con abundante arbolado; a alejarse de muros inestables, carteles y mobiliario urbano que pueda desprenderse y a posponer actividades colectivas, especialmente con menores o personas vulnerables. Si se debe usar un vehículo se recomienda consultar el estado del tráfico antes de salir de casa, extremar las distancias de seguridad con otros vehículos y prestar especial atención a los adelantamientos y al viento lateral.

Todo apunta a que la situación se irá estabilizando de cara al viernes. Para entonces solo hay avisos de nivel amarillo activados en la franja pirenaica, desde la Vall d'Aran hasta el Empordà. En las demás comarcas, parece que Pedro dará paso a un ambiente de calma y, con un poco de suerte, hasta de buen tiempo para el fin de semana.