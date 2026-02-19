Borrasca Pedro en directo: aviso por viento en Catalunya

El tráfico ferroviario entre Catalunya y la Comunidad Valenciana permanecerá cerrado entre las 11:00 y las 16:00 horas de este jueves debido al aviso por fuertes rachas de viento emitido por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Así lo ha comunicado Adif esta medianoche a través de una publicación en su perfil de X, en la que ha añadido que la afectación al servicio podrá variar en función de la evolución meteorológica.

La AEMET ha activado este jueves avisos naranjas (peligro importante) y amarillos (peligro bajo) por vientos, fenómenos costeros y nevadas en Cataluña, mientras que en la Comunidad Valenciana se mantendrá el mismo nivel, aunque tan solo por vientos.

Con todo, según la predicción del ente meteorológico para el 19 de febrero, se esperan rachas de viento muy fuertes en varios puntos del norte, este y sureste peninsular, así como en las Islas Baleares, que podrían ser puntualmente huracanados, superando los 120 km por hora en algunas zonas del país.

EL PERIÓDICO abre un hilo en directo con la última hora del impacto del temporal.

Gestión hecha "con rigor y con datos" Paneque ha defendido la actuación del gobierno en casa momento, "hecha con rigor y con los datos, y con las previsiones meteorólogicas que se tienen en el momento en que se tienen". "Y en cada momento se toman decisiones, como recomendaciones, para los propios cuerpos de Protección Civil", ha incidido. "En todo momento -ha reiterado- se han tomado las decisiones del CECAT de acuerdo a la información, los protocolos y de la manera que se debían tomar". Paneque ha argumentado que, "lamentablemente", estos fenómenos meteorológicos que estamos viendo, y el impacto climático, no siempre dan el tiempo que requerirían, incluso desde el propio Govern, para activar de una manera más pausada y tranquila los diferentes cuerpos de Protección Civil, de seguridad". Estos fenómenos de lluvia y viento son en ocasiones muy localizados, ha recordado, por lo que las alertas "se hacen con el tiempo" que se tiene, "cuando se detectan y cuando se avisan" desde el servicio meteorológico Meteocat. "Estamos viendo cómo los fenómenos meteorológicos extremos se están agudizando aquí. Y por eso es tan importante también desplegar todas las políticas para la adaptación y mitigación del cambio climático", ha afirmado. Paneque ha dicho que cree que "la ciudadanía puede entender" que los fenómenos meteorológicos son localizados "y que estos avisos localizados se hacen cuando se tiene la información, con el tiempo que tenemos y desplegando los recursos que tenemos". EFE

El Govern defiende que el Es-Alert de ayer se envió según la información disponible El Govern ha defendido este domingo la gestión de Protección Civil en el temporal de viento que azotó ayer los extremos norte y sur de Cataluña, y ha señalado que las alertas se enviaron siguiendo los protocolos y en función de la información disponible en cada momento sobre este episodio. La consellera de Transición Ecológica y portavoz del Govern, Sílvia Paneque, ha valorado esa gestión en declaraciones a los periodistas en El Vendrell (Tarragona) después de que varios alcaldes de Terres de l'Ebre se quejasen ayer de que el Es-Alert llegó cuando el vendaval ya se había iniciado y de que el mensaje dejase en manos de los ayuntamientos restringir la movilidad, incluida la suspensión del desfile de carnavales, en contra del que se envió por el temporal del jueves. Paneque ha indicado que Protección Civil decide sobre la emisión de esos mensajes Es-Alert en función de la información y la predicción que le transmite Meteocat, siguiendo los protocolos establecidos. "En cada momento -ha agregado- se han tomado las decisiones desde el CECAT, desde el centro de emergencias de Cataluña, de acuerdo a la información que se tiene, de acuerdo a los protocolos, y, por tanto, de acuerdo a aquello que se debe hacer". Es por ello, ha subrayado, que el Govern valora "que en cada momento se han tomado las decisiones que se debían tomar, siempre pensando en la seguridad de las personas", ha remarcado. "Es verdad -ha explicado- que esos mensajes Es Alert, en algunos momentos, indican una restricción total de la movilidad, y en otros son recomendaciones, para que los ayuntamientos puedan ajustar sus necesidades a aquello que se indica desde el CECAT".

Fin de la alerta amarilla en parte de Castellón y se mantiene en Alicante y Valencia Emergencias de la Generalitat ha desactivado la alerta amarilla por vientos en el litoral e interior sur de Castellón, aunque se mantiene en el interior norte de la provincia. También sigue activa la alerta amarilla en el interior y litoral norte de Valencia e interior y litoral sur de Alicante. Emergencias ha pedido mantener la vigilancia ante posibles desprendimientos y caída de árboles a causa de los efectos del temporal de viento.

Protecció Civil mantiene la alerta por fuerte viento este lunes en el litoral y prelitoral de Tarragona y Barcelona Protecció Civil de la Generalitat mantiene la alerta del plan Ventcat por la fuerte ventada que este lunes puede afectar el litoral y prelitoral de Tarragona y Barcelona, con rachas de hasta 80 km/h. El Servei Meteorològic (SMC) ha informado de que este domingo el viento tiene que ir aflojando en los dos extremos de Catalunya, pero que de cara al lunes se reforzará en una quincena de comarcas, especialmente en l'Anoia, l'Alt Penedès y el Baix Penedès. Protección Civil pide mucha prudencia en las actividades al aire libre y en la movilidad en las zonas afectadas por el viento. El teléfono de emergencias 112 ha recibido más de 1.100 avisos por el temporal de viento asociado a la borrasca Oriana, con rachas que han superado los 150 km/h en l'Ebre y Alt Empordà.

El vendaval inutiliza un radar militar en Girona El Ejército del Aire y del Espacio ha confirmado que el temporal ha derribado la estructura que protege al radar de vigilancia aérea del Acuartelamiento Aéreo de Roses. Esa base es la sede del Escuadrón de Vigilancia Aérea 4, el EVA-4, cuyo radar abarca todo el noreste español, las Baleares, Guipúzcoa, Navarra, el sudeste francés y el Mediterráneo hasta Córcega y Cerdeña. La estructura de protección del radar fue destruida por rachas de viento de 150 kilómetros por hora presentes en la tarde de este sábado en l'Alt Empordà. No hubo heridos en el incidente. El Ejército del Aire ha decidido desconectar los sistemas del EVA 4 como medida preventiva para garantizar la seguridad de su personal. La vigilancia que hacía ese radar está siendo suplida por otros escuadrones. En un comunicado, el Ejército del Aire asegura que "la vigilancia y el control del espacio aéreo continúan plenamente garantizados.

Más de 1.000 llamadas al 112 y unos 850 avisos a los Bombers El nuevo temporal de viento vinculado a la borrasca Oriana ha dejado cerca de 1.000 llamadas al teléfono de emergencias 112 hasta las 09.00 horas de este domingo. La gran mayoría (81%) han sido para comunicar riesgos estructurales, como por ejemplo ramas o árboles caídos, mobiliario urbano en mal estado y elementos de edificios inestables. Por comarcas, las comunicaciones se han recibido mayoritariamente del Baix Ebre (144), Barcelonès (137), Baix Llobregat (96) y Montsià (86). Por su parte, los Bombers de la Generalitat han atendido unos 850 avisos relacionados con la ventada hasta las 09.00 horas, especialmente en la Metropolitana Sud (213), Terres de l'Ebre (192) y Tarragona (158). En las últimas 12 horas, los Bombers han recibido un centenar de avisos por la ventada, concentrados en la Regió d'Emergències de Girona (44), ya que la tramuntana ha soplado con fuerza y rachas superiores a los 100 km/h en el Ripollès, l'Alt Empordà y puntos del Baix Empordà. Aproximadamente la mitad de los avisos recibidos remitían a árboles, ramas y postes de alumbrado y telefonía desplomados sobre calles, carreteras y, en algunos casos, edificaciones. No hay, sin embargo, ningún recinto habitado que haya sufrido daños graves. El resto de avisos han sido, mayoritariamente, por daños en cubiertas y placas solares, daños en edificios y mobiliario urbano como por ejemplo farolas o señales de tráfico estropeadas. El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha informado de que se han recibido 15 alertas por el temporal de viento, con cinco pacientes trasladados a diferentes centros sanitarios, ninguno de ellos de gravedad.

El temporal de viento rebaja su intensidad, pero todavía hay rachas que superan los 100 km/h en el Ebre El temporal de viento ha rebajado su intensidad en las últimas horas en los dos extremos de Catalunya, pero todavía hay rachas que superan los 100 km/h en les Terres de l'Ebre y extremo norte de l'Empordà. Destacan registros como los 118 km/h de l'Hospitalet de l'Infant, los 114,5 km/h del Perelló, los 100,1 km/h de Miami Platja o los 100 km/h del Vendrell, según los datos de las estaciones automáticas del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) y Meteoclimatic. El golpe de viento máximo del episodio se ha producido en Portbou-coll dels Belitres con 172,1 km/h. Protección Civil continúa pidiendo precaución en los desplazamientos y actividades al aire libre, especialmente en las rúas de Carnestoltes y las actividades deportivas en el exterior.