Alerta por viento en Catalunya, hoy en directo: última hora de la borrasca Pedro y Aemet

Un nuevo frente dejará viento, nieve y temporal este fin de semana

Consecuecias del temporal de viento en Badalona el pasado jueves, 12 de febrero

Consecuecias del temporal de viento en Badalona el pasado jueves, 12 de febrero / Zowy Voeten

Inés Sánchez

Germán González

Jordi Grífol

La AEMET ha activado este jueves avisos naranjas (peligro importante) y amarillos (peligro bajo) por vientos, fenómenos costeros y nevadas en Catalunya, mientras que en la Comunitat Valenciana se mantendrá el mismo nivel, aunque tan solo por vientos.

Con todo, según la predicción del ente meteorológico para el 19 de febrero, se esperan rachas de viento muy fuertes en varios puntos del norte, este y sureste peninsular, así como en las Islas Baleares, que podrían ser puntualmente huracanados, superando los 120 km por hora en algunas zonas del país.

EL PERIÓDICO abre un hilo en directo con la última hora del impacto del temporal.

