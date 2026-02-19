Alerta por viento en Catalunya, hoy en directo: última hora de la borrasca Pedro y Aemet

El Govern defiende que el Es-Alert de ayer se envió según la información disponible

El Govern ha defendido este domingo la gestión de Protección Civil en el temporal de viento que azotó ayer los extremos norte y sur de Cataluña, y ha señalado que las alertas se enviaron siguiendo los protocolos y en función de la información disponible en cada momento sobre este episodio.

La consellera de Transición Ecológica y portavoz del Govern, Sílvia Paneque, ha valorado esa gestión en declaraciones a los periodistas en El Vendrell (Tarragona) después de que varios alcaldes de Terres de l'Ebre se quejasen ayer de que el Es-Alert llegó cuando el vendaval ya se había iniciado y de que el mensaje dejase en manos de los ayuntamientos restringir la movilidad, incluida la suspensión del desfile de carnavales, en contra del que se envió por el temporal del jueves.

Paneque ha indicado que Protección Civil decide sobre la emisión de esos mensajes Es-Alert en función de la información y la predicción que le transmite Meteocat, siguiendo los protocolos establecidos.

"En cada momento -ha agregado- se han tomado las decisiones desde el CECAT, desde el centro de emergencias de Cataluña, de acuerdo a la información que se tiene, de acuerdo a los protocolos, y, por tanto, de acuerdo a aquello que se debe hacer".

Es por ello, ha subrayado, que el Govern valora "que en cada momento se han tomado las decisiones que se debían tomar, siempre pensando en la seguridad de las personas", ha remarcado.

"Es verdad -ha explicado- que esos mensajes Es Alert, en algunos momentos, indican una restricción total de la movilidad, y en otros son recomendaciones, para que los ayuntamientos puedan ajustar sus necesidades a aquello que se indica desde el CECAT".