En Directo
Nuevo temporal
Alerta por viento en Catalunya, hoy en directo: última hora de la borrasca Pedro y Aemet
Un nuevo frente dejará viento, nieve y temporal este fin de semana
La AEMET ha activado este jueves avisos naranjas (peligro importante) y amarillos (peligro bajo) por vientos, fenómenos costeros y nevadas en Catalunya, mientras que en la Comunitat Valenciana se mantendrá el mismo nivel, aunque tan solo por vientos.
Con todo, según la predicción del ente meteorológico para el 19 de febrero, se esperan rachas de viento muy fuertes en varios puntos del norte, este y sureste peninsular, así como en las Islas Baleares, que podrían ser puntualmente huracanados, superando los 120 km por hora en algunas zonas del país.
EL PERIÓDICO abre un hilo en directo con la última hora del impacto del temporal.
Rachas de hasta 120 km/h en el litoral y el prelitoral sur catalán
Las rachas de viento podrán ser puntualmente huracanadas, superando los 120 km/h, en cabos muy expuestos del Cantábrico y en zonas puntuales del litoral y prelitoral sur catalán y de Baleares.
Camiones pesados no podrán circular por la AP-7 entre Cambrils y Amposta por el viento
Los vehículos pesados de más de 7,5 toneladas no podrán circular este jueves por la autopista AP-7 entre Cambrils y Amposta en ambos sentidos debido al nuevo episodio de viento previsto.
Esta es una de las restricciones que el Servicio Catalán de Tráfico activará el jueves entre las 07:00 y las 19:00 horas ante la previsión de fuertes vientos que afectará a diversos puntos de Cataluña, sobre todo de la zona sur.
Tráfico recomienda como vías alternativas al tramo de la AP-7 en el que estará restringida la circulación de los camiones pesados la A-7 y también la carretera N-3240, vía en la en donde se levanta la restricción permanente.
Adif suspende la circulación de trenes en Catalunya de 11.00 y las 16.00 horas por el nuevo episodio de viento
Adif suspenderá la circulación ferroviaria en Catalunya este jueves entre las 11.00 y las 16.00 h debido al nuevo episodio de viento que afectará al país hasta el viernes. La decisión se ha tomado después Protección Civil haya activado la fase de alerta del plan Ventcat y el Servei Meteorològic de Catalunya haya previsto rachas superiores a los 100 km/h en buena parte del territorio desde la noche de este jueves y hasta el viernes. En concreto, el viento puede tener especial afectación en el Pirineo y Prepirineo y en la mitad sur de Cataluña. La interrupción del servicio afectará al tráfico ferroviario durante la franja horaria indicada, si bien la incidencia concreta podrá variar en función de la evolución de las condiciones meteorológicas.
Avisos naranja
La AEMET ha activado este jueves avisos naranjas (peligro importante) y amarillos (peligro bajo) por vientos, fenómenos costeros y nevadas en Catalnya, mientras que en la Comunidad Valenciana se mantendrá el mismo nivel, aunque tan solo por vientos. Con todo, según la predicción del ente meteorológico para el 19 de febrero, se esperan rachas de viento muy fuertes en varios puntos del norte, este y sureste peninsular, así como en las Islas Baleares, que podrían ser puntualmente huracanados, superando los 120 km por hora en algunas zonas del país.
Se cierra hoy el tráfico de trenes entre Catalunya y Comunidad Valenciana por fuerte viento
El tráfico ferroviario entre Catalunya y la Comunidad Valenciana permanecerá cerrado entre las 11:00 y las 16:00 horas de este jueves debido al aviso por fuertes rachas de viento emitido por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Así lo ha comunicado Adif esta medianoche a través de una publicación en su perfil de X, en la que ha añadido que la afectación al servicio podrá variar en función de la evolución meteorológica.
Gestión hecha "con rigor y con datos"
Paneque ha defendido la actuación del gobierno en casa momento, "hecha con rigor y con los datos, y con las previsiones meteorólogicas que se tienen en el momento en que se tienen". "Y en cada momento se toman decisiones, como recomendaciones, para los propios cuerpos de Protección Civil", ha incidido.
"En todo momento -ha reiterado- se han tomado las decisiones del CECAT de acuerdo a la información, los protocolos y de la manera que se debían tomar".
Paneque ha argumentado que, "lamentablemente", estos fenómenos meteorológicos que estamos viendo, y el impacto climático, no siempre dan el tiempo que requerirían, incluso desde el propio Govern, para activar de una manera más pausada y tranquila los diferentes cuerpos de Protección Civil, de seguridad".
Estos fenómenos de lluvia y viento son en ocasiones muy localizados, ha recordado, por lo que las alertas "se hacen con el tiempo" que se tiene, "cuando se detectan y cuando se avisan" desde el servicio meteorológico Meteocat.
"Estamos viendo cómo los fenómenos meteorológicos extremos se están agudizando aquí. Y por eso es tan importante también desplegar todas las políticas para la adaptación y mitigación del cambio climático", ha afirmado.
Paneque ha dicho que cree que "la ciudadanía puede entender" que los fenómenos meteorológicos son localizados "y que estos avisos localizados se hacen cuando se tiene la información, con el tiempo que tenemos y desplegando los recursos que tenemos". EFE
El Govern defiende que el Es-Alert de ayer se envió según la información disponible
El Govern ha defendido este domingo la gestión de Protección Civil en el temporal de viento que azotó ayer los extremos norte y sur de Cataluña, y ha señalado que las alertas se enviaron siguiendo los protocolos y en función de la información disponible en cada momento sobre este episodio.
La consellera de Transición Ecológica y portavoz del Govern, Sílvia Paneque, ha valorado esa gestión en declaraciones a los periodistas en El Vendrell (Tarragona) después de que varios alcaldes de Terres de l'Ebre se quejasen ayer de que el Es-Alert llegó cuando el vendaval ya se había iniciado y de que el mensaje dejase en manos de los ayuntamientos restringir la movilidad, incluida la suspensión del desfile de carnavales, en contra del que se envió por el temporal del jueves.
Paneque ha indicado que Protección Civil decide sobre la emisión de esos mensajes Es-Alert en función de la información y la predicción que le transmite Meteocat, siguiendo los protocolos establecidos.
"En cada momento -ha agregado- se han tomado las decisiones desde el CECAT, desde el centro de emergencias de Cataluña, de acuerdo a la información que se tiene, de acuerdo a los protocolos, y, por tanto, de acuerdo a aquello que se debe hacer".
Es por ello, ha subrayado, que el Govern valora "que en cada momento se han tomado las decisiones que se debían tomar, siempre pensando en la seguridad de las personas", ha remarcado.
"Es verdad -ha explicado- que esos mensajes Es Alert, en algunos momentos, indican una restricción total de la movilidad, y en otros son recomendaciones, para que los ayuntamientos puedan ajustar sus necesidades a aquello que se indica desde el CECAT".
Fin de la alerta amarilla en parte de Castellón y se mantiene en Alicante y Valencia
Emergencias de la Generalitat ha desactivado la alerta amarilla por vientos en el litoral e interior sur de Castellón, aunque se mantiene en el interior norte de la provincia.
También sigue activa la alerta amarilla en el interior y litoral norte de Valencia e interior y litoral sur de Alicante.
Emergencias ha pedido mantener la vigilancia ante posibles desprendimientos y caída de árboles a causa de los efectos del temporal de viento.
Protecció Civil mantiene la alerta por fuerte viento este lunes en el litoral y prelitoral de Tarragona y Barcelona
Protecció Civil de la Generalitat mantiene la alerta del plan Ventcat por la fuerte ventada que este lunes puede afectar el litoral y prelitoral de Tarragona y Barcelona, con rachas de hasta 80 km/h. El Servei Meteorològic (SMC) ha informado de que este domingo el viento tiene que ir aflojando en los dos extremos de Catalunya, pero que de cara al lunes se reforzará en una quincena de comarcas, especialmente en l'Anoia, l'Alt Penedès y el Baix Penedès. Protección Civil pide mucha prudencia en las actividades al aire libre y en la movilidad en las zonas afectadas por el viento. El teléfono de emergencias 112 ha recibido más de 1.100 avisos por el temporal de viento asociado a la borrasca Oriana, con rachas que han superado los 150 km/h en l'Ebre y Alt Empordà.
El vendaval inutiliza un radar militar en Girona
El Ejército del Aire y del Espacio ha confirmado que el temporal ha derribado la estructura que protege al radar de vigilancia aérea del Acuartelamiento Aéreo de Roses. Esa base es la sede del Escuadrón de Vigilancia Aérea 4, el EVA-4, cuyo radar abarca todo el noreste español, las Baleares, Guipúzcoa, Navarra, el sudeste francés y el Mediterráneo hasta Córcega y Cerdeña.
La estructura de protección del radar fue destruida por rachas de viento de 150 kilómetros por hora presentes en la tarde de este sábado en l'Alt Empordà. No hubo heridos en el incidente. El Ejército del Aire ha decidido desconectar los sistemas del EVA 4 como medida preventiva para garantizar la seguridad de su personal. La vigilancia que hacía ese radar está siendo suplida por otros escuadrones. En un comunicado, el Ejército del Aire asegura que "la vigilancia y el control del espacio aéreo continúan plenamente garantizados.
