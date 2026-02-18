La nueva borrasca Pedro llega a Catalunya: vientos violentos de hasta 120km/h en estas zonas

La Aemet ya ha puesto fecha al azote de la llegada de la borrasca Pedro, que será probablemente la última del mes de febrero. Nacida en el océano Atlántico, llegará entre este miércoles y el jueves desde Francia, y dejará otro episodio de grandes vientos en Catalunya y nieve en el Pirineo.

Se prevé que la depresión viaje a gran velocidad, por lo que supone que se desplazará rápido hacia el este. Con su partida, llegan las altas presiones, que dejan atrás el viento, la lluvia y la nieve. Vuelven las temperaturas más calmadas, las nieblas y las inversiones térmicas que sí se quedarán el resto del mes.

Previsión para este miércoles

Entramos en el flanco prefrontal de la borrasca Pedro, por lo que llegan los primeros síntomas de inestabilidad. Aun así, se anuncia un día tranquilo.

Las nieblas a primera hora del día se han dado en partes de Barcelona y Girona, aunque disipadas en poco tiempo.

El cielo alterna los ratos de sol con las nubes finas pasajeras.

A partir del mediodía ya llega viento del oeste en las zonas de la Serralada Transversal y el viento del sudoeste es más agresivo en la Costa Brava (Girona).

Las temperaturas son relativamente altas en todo el territorio, aunque las rachas de viento serán superiores a los 70 km/h en Barcelona y más de 100 km/h en el Penedès (Barcelona) y las montañas del Prelitoral.

Por la noche pueden aparecer las precipitaciones en forma de lluvia en el noroeste.

La semana en Catalunya

La borrasca Pedro dejará un viento extremadamente fuerte de cara al jueves. El temporal afectará al tercio sur del territorio y en Tarragona las ráfagas serán superiores a los 100 km/h o 120 km/h, por lo que en algunas comarcas se podría activar avisos rojos, aunque la previsión actual del Meteocat para esas zonas es de aviso naranja.

Barcelona y el sur de Lleida recibirán un viento molesto, y en Girona será más moderado hasta la noche del jueves, cuando entrará la Tramontana en el Alt Empordà.

En el Empordà y la Catalunya Norte llegarán algunos chubascos, y el termómetro bajará algunos grados.

La nieve vuelve de forma intensa por encima de los 900 o 1.000 metros en el Pirineo.

El tiempo mejora a partir de la mitad de este viernes, que será mayormente soleado y con algunos ratos de nubes medias. El viento ya estará de bajada, pero con algunas rachas violentas en los dos extremos de Catalunya. La nevada del Pirineo irá perdiendo intensidad.

Vuelve el anticiclón

A partir del fin de semana el anticiclón de las Azores vuelve y, en principio, no se irá hasta acabar el mes.

El tiempo ya estará estable y monótono, con mucho sol y pocas nubes. Las nieblas del interior serán más extensas y sostenidas, con inversiones térmicas en los valles.

Este anticiclón anuncia un periodo de calma prácticamente en todo el territorio con temperaturas suaves.