Tiempo primaveral en Catalunya antes de otro temporal de viento fuerte

La llegada del anticiclón de las Azores a Catalunya ha permitido volver a disfrutar del sol en casi toda la comunidad en las últimas horas.

Este periodo de calma llega después de semanas de temporales, lluvias, vientos y algunas nevadas en las partes más altas de Catalunya.

La previsión meteorológica para este martes anuncia un día estable por la proximidad de las altas presiones. Sin embargo, se espera un viento marítimo que traerá algún rato nublado e, incluso, puede dejar escapar algún chubasco aislado.

Previsión para este martes

Sin embargo, el viento será más calmado durante toda la jornada. Aunque en Barcelona se va a seguir notando por la línea de convergencia causada por la tramontana y el mistral que va a seguir bufando desde los dos extremos del país. Este viento frenará las temperaturas en las zonas más cercanas al mar respecto el lunes y creará más nubes en el norte de la región.

Los nubarrones dejarán algún chubasco entre el Baix Montseny y el Alt Maresme (ambas, en Barcelona). Tampoco se descarta que alguno caiga en la misma ciudad de Barcelona sobre el mediodía.

La nieve en las cotas bajas ya no será tan probable y quedará restringida en la vertiente norte, siendo cada vez más débil.

Sol y nubes

En el resto de Catalunya la jornada irá variando entre el sol y bandas de nubes finas.

El viento se ha reducido notablemente, pero aún hay ráfagas fuertes en el Pirineo y, sobre todo, en la zona de Prades (Camp de Tarragona).

La temperatura se reduce ligeramente. Las máximas se darán en las Terres de l'Ebre y rondarán los 20ºC, y probablemente no bajarán de los 0ºC en los pueblos del Pirineo.

La semana en Catalunya

La segunda mitad del miércoles llegará con el viento del oeste, ya que Catalunya entrará en el flanco prefrontal de la borrasca Pedro. El indicio de este llegará con el fortalecimiento del viento del sudoeste en la Costa Brava (Girona), el viento fuerte del oeste en las zonas de la Serralada Transversal y las precipitaciones en el noroeste a partir de la noche.

Las ráfagas serán superiores a los 70 km/h en Barcelona y más de 100 km/h en el Penedès (Barcelona) y las montañas del Prelitoral.

Aun así, las temperaturas serán relativamente altas en el resto del territorio.

El viento de cara al jueves será extremadamente fuerte. La borrasca Pedro dejará un temporal de viento en Catalunya, que afectará especialmente al tercio sur del territorio, con ráfagas superiores a los 100 km/h en las comarcas de Tarragona.

Vuelve el buen tiempo

En el Pirineo volverán las nevadas intensas por encima de los 1.000 metros. En el Empordà y la Catalunya Norte tendrán algunos chubascos, y el termómetro bajará levemente.

El viento irá de bajada el viernes, pero aún con rachas violentas en los dos extremos de Catalunya. El anticiclón volverá entre el viernes y el sábado para quedarse, en principio, el resto del mes, lo que iniciará unos 10 días de calma en prácticamente todo el territorio, con temperaturas suaves para la época.