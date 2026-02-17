Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Robert DuvallBajas laboralesBarçaRusiaHuelga médicosEncuesta CISManlleuHerpesXavi VallsFórmula 1DepresiónJuan Gómez-Jurado
Temporal

Borrasca Oriana, en directo: aviso por fuertes lluvias y viento en Catalunya, alerta roja en la Comunitat Valenciana y última hora de la AEMET en el resto de España

Un nuevo frente dejará viento, nieve y temporal este fin de semana

Oriana reactiva los avisos por mal tiempo en Catalunya a pocas horas de las celebraciones de carnaval

Vídeo | El viento provoca la caída de un muro en Tortosa

ACN

Inés Sánchez

Germán González

Jordi Grífol

El viento huracanado que puso en aviso a buena parte de España este sábado, con alertas rojas en la Comunitat Valenciana y en los dos extremos de Catalunya, ha rebajado su intensidad, aunque se mantienen las alertas y Protecció Civil continúa pidiendo precaución, todavía con rachas que superan los 100 km/h en les Terres de l'Ebre y extremo norte de l'Empordà. 

La alerta del plan Ventcat por la fuerte ventada se mantendrá el lunes. El Servei Meteorològic (SMC) ha informado de que este domingo el viento tiene que ir aflojando en los dos extremos de Catalunya, pero que de cara al lunes se reforzará en una quincena de comarcas, especialmente en l'Anoia, l'Alt Penedès y el Baix Penedès.

EL PERIÓDICO abre un hilo en directo con la última hora del impacto del temporal.

Actualizar
Directo | Protecció Civil mantiene la alerta por fuerte viento este lunes en el litoral y prelitoral de Tarragona y Barcelona

¿Con qué fuerza tiene que soplar el viento para poner tu vida en peligro?

Fin de las borrascas en Catalunya: buen tiempo a la vista

Catalunya mantiene activados avisos por viento en una docena de comarcas hasta como mínimo el martes

Vuelve el viento a Catalunya: hasta 70 km/h en estas zonas este lunes

Cómo reclamar al seguro por los daños del temporal en tu coche

Vídeo | Roses suspende a última hora la rúa de Carnaval por las fuertes rachas de viento