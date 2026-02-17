La Aemet anuncia la llegada de la borrasca Pedro a España, que dejará fuertes vientos y temporal marítimo entre el miércoles y el jueves

Pedro está a punto de llegar a España. Según advierte la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), entre el miércoles y el jueves se espera la irrupción de esta borrasca, la decimosexta de la temporada, que traerá consigo fuertes vientos, temporal marítimo y nieve en cotas bajas en algunos puntos de la península. Los modelos indican que sus impactos serán más pronunciados en Francia que en España así que, con un poco de suerte, por aquí Pedro tan solo será un paréntesis de mal tiempo antes de un fin de semana que se perfila como estable y soleado. En Catalunya, Pedro ha obligado a activar avisos por viento de cara al jueves.

La llegada de Pedro ha sido anunciada por la agencia meteorológica francesa y, posteriormente, confirmada por su homóloga española. Los pronósticos apuntan a que esta borrasca provocará "vientos muy fuertes", "temporal marítimo" y nevadas a partir de 700 metros en varias franjas del norte peninsular. Por el momento, todo apunta a que este frente no será tan intenso como sus antecesores y, si los pronósticos se confirman, tan solo durará un par de días en España. Entre el miércoles y el jueves, la Agencia Estatal de Meteorología ha activado avisos de nivel naranja en todo el cantábrico y en parte de la costa andaluza por fenómenos costeros adversos. También se han activado varios avisos amarillos en el mediterráneo por viento ante rachas de más de 70 km/h.

En Catalunya, por el momento, parece que Pedro se hará notar de cara al jueves. Para esa jornada hay avisos activados desde primera hora de la mañana hasta la noche. Una veinteina de comarcas, desde el Baix Llobregat hasta el Montsià y desde el Ripollès hasta la Vall d'Aran, están en aviso amarillo ante vientos de más de 70 km/h tanto por la mañana como por la tarde. Las zonas de más riesgo, donde se ha activado un aviso de nivel naranja, son el Penedès y el Tarragonès. En Barcelona, por ahora, no hay avisos activados ante el paso de Pedro.

Con un poco de suerte, esta será la última del tren de borrascas que nos ha acompañado durante las últimas semanas. Los modelos indican que a partir del viernes se impondrán de nuevo las altas presiones. Y esto significa que volverá el buen tiempo. Aunque el día comenzará con heladas en el interior de la mitad norte, los cielos estarán despejados y el ambiente será estable en buena parte del territorio peninsular. Durante el fin de semana, las precipitaciones quedarán "acotadas al extremo norte peninsular" y serán débiles. Las temperaturas subirán en general, dando lugar a valores por encima de los 15 grados y hasta 18 grados en buena parte del país.