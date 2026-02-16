Vuelve el viento a Catalunya: hasta 70 km/h en estas zonas este lunes

Tras las fuertes rachas que marcaron la semana pasada, este lunes el viento volverá a cobrar protagonismo en Catalunya. No lo hará con la misma intensidad con la que lo hizo el jueves, cuando se superaron los 160 km/h en algunos puntos del territorio, aunque la previsión meteorológica para este arranque de semana ha obligado a activar avisos por viento en algunas comarcas catalanas hasta mínimo el martes.

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ya ha advertido que se prevén rachas de viento "entre moderadas y fuertes", que además llegan acompañadas de un "ascenso notable de la temperatura".

Previsión meteorológica

Desde el servicio meteorológico, la predicción del tiempo para este lunes es la siguiente: "Cielo entre medio y muy nublado de bandas de nubes altas y medias en general, sobre todo en la mitad norte y oeste. Sin embargo, en el extremo norte del Pirineo estará cubierto toda la jornada. Independientemente, habrá estratos bajos matinales en el norte de la depresión Central y en valles del Prepirineo".

En cuanto a las lluvias, "se espera precipitación continuada y de carácter débil o puntualmente moderada en el extremo norte del Pirineo, que acumulará cantidades entre abundantes y muy abundantes". También en el resto de la cordillera es posible que caigan gotas, sobre todo durante la tarde, así como en el tercio sur a partir de la noche. La cota de nieve, por su parte, rondará entre 1.700 y 1.900 metros, si bien al final del día bajará hasta los 1.300 metros.

Pero no todo son malas noticias. Las máximas subirán "entre ligeramente y moderadamente", pudiendo alcanzar valores de 20 grados centígrados en tramos del litoral central y sur.

Comarcas bajo aviso por viento

Desde Meteocat ya avisaban que desde esta madrugada y hasta media mañana el viento sería "flojo y de dirección variable en el tercio norte" y en el extremo noreste y norte soplaría de componente oeste entre flojo y moderado, mientras que en el resto del territorio se esperaban "rachas fuertes".

De hecho, ya durante el domingo publicaron una notificación, actualizada la mañana de este lunes, en la que avisan de que dada la previsión de fuertes rachas de viento, de hasta 20 m/s (72 km/h) para la jornada de este lunes se activarían avisos de nivel bajo y moderado (amarillo y naranja) en varias comarcas de la comunidad.

El episodio se ha activado a primera hora (6-12.00 horas) con aviso naranja en el eje prelitoral e interior (Anoia, Conca de Barberà y Alt y Baix Camp) y amarillos alrededor, especialmente en el litoral (Garraf, Baix Llobregat, Barcelonès, Vallès Occidental, Alt y Baix Penedès, Tarragonès) y en Segarra

A partir del mediodía (12-18.00 horas) el amarillo se extenderá y ganará terreno hacia Ponent y el interior (Segrià, Pla d’Urgell, Urgell), manteniéndose también en parte del prelitoral. En paralelo, el naranja se replegará y quedará más concentrado (Alt Camp, Conca de Barberà y Anoia). Ya por la tarde-noche (18-00.00 horas) el naranja se desactivará y quedarán amarillos residuales, todavía en el oeste/interior y el Pirineo occidental (Val d’Aran, Alta Ribagorça, Pallars Sobirà, Pallars Jussà y Alt Urgell), mientras el nordeste seguirá al margen.