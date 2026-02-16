Fin de las borrascas en Catalunya: buen tiempo a la vista

Catalunya ha vivido las últimas horas de un fuerte temporal de viento este domingo. Por la mañana, el viento de tramontana permitía registrar, en puntos del Empordà (Girona), algunas ráfagas de más de 70 u 80 km/h.

Las rachas de viento también han destacado en el sur, y aunque el mistral ha ido aflojando, ha dejado alguna racha de más de 100 km/h en las comarcas tarraconenses del Baix Ebre o Baix Camp.

La previsión meteorológica para este lunes viene marcada por la llegada del anticiclón de las Azores a la península Ibérica. Sin embargo, todavía no se puede hablar de calma invernal, ya que el viento sigue presente este lunes en algunos puntos de la Catalunya central, aunque de forma más moderada. Además, se acerca al Pirineo una importante nevada que podría durar hasta el martes.

Previsión para este lunes

El pronóstico meteorológico para este lunes cuenta con la llegada del anticiclón a Catalunya, que anuncia una jornada marcada por la notable subida de los termómetros.

Los ratos más largos de sol se disfrutarán en Barcelona y la costa de Tarragona, aunque los cirros mantienen blancas las capas superiores de la atmósfera. Pero el cielo sigue nublado en todo el territorio por algunas nubes altas y medias, frecuentes en la mitad norte del país y en el tercio occidental.

Durante las primeras horas de la mañana, se están dando algunas neblinas transitorias y nubes bajas en el Prepirineo occidental y central.

En el Pirineo llega una cola de frente frío que causa un episodio inestable, provocando que el cielo quede tapado en la cara norte de la cordillera durante todo el día, y en la vertiente sur habrá algunos claros. Las precipitaciones serán moderadas, pero persistentes durante toda la jornada.

En la vertiente norte del Pirineo occidental, la nevada será abundante, con una cota que comienza sobre los 1.800 metros y puede bajar hasta los 1300 metros de altura hacia el atardecer.

Las precipitaciones se pueden extender por toda la cordillera durante el mediodía y la tarde, y dejarán lluvias débiles o nevadas en la Cerdanya o Ripollès (ambas, en Girona), incluida alguna llovizna en el Prepirineo de Lleida.

Temperaturas más altas

Las temperaturas serán más suaves en todo el país, ya que aumentan por la llegada de masas de aire más templadas en las capas bajas y medias de la atmósfera. En el litoral y prelitoral de Barcelona y Girona, las máximas oscilan entre los 16 y 20 ºC, mientras que en comarcas tarraconenses del sur, como el Montsià y el Baix Ebre, pueden alcanzar los 21 o 22 ºC.

En las comarcas de Ponent, las temperaturas también se elevan hasta los 17 o 18 ºC. Aunque la madrugada ha sido fría, ya no hay heladas, porque las mínimas han subido en todo el territorio.

Viento protagonista

El viento sigue siendo protagonista este lunes, con algunas ventoleras de poniente que ya por la mañana han afectado la costa y el prelitoral de Tarragona y puntos del sector central de Catalunya, con ráfagas que han llegado a superar los 60 km/h.

En estas regiones, el viento del oeste se reforzará por la tarde, y pueden superar los 70 u 80 km/h en las comarcas barcelonesas del Alt Penedés o la Anoia. También destacarán ráfagas intensas en la ciudad de Lleida.

Los golpes fuertes de viento llegarán por la tarde al Pirineo, facilitando la aparición de ventisca, que llegará al Alt Empordà (Girona) entre el final de la tarde y la noche, con rachas de 80 o 90 km/h.

Catalunya, durante la semana

El próximo martes el clima será calmado y anticiclónico, con más ratos de sol y pocas nubes en Lleida y Tarragona, con algún repunte de inestabilidad fría.

El cielo contará con muchas nubes bajas durante la mañana en el tercio norte, que dejará nevada la vertiente norte del Pirineo. Estas nubes se extenderán hacia la ciudad de Barcelona, dejando el cielo más nublado por la tarde.

Durante la mañana, se esperan chubascos locales en el interior de Girona .

Con esto, habrá una bajada en los termómetros en la mitad oriental del país, con máximas por debajo de 15ºC. Aunque en el oeste serán más agradables, pudiendo llegar hasta los 18ºC en Lleida y superar los 20ºC en Tarragona.

De cara al próximo miércoles, el cambio de temperatura será más notable. Y habrá mayor contraste entre el día y la noche, con máximas suaves durante el mediodía y mínimas más frías al final de la jornada. Aun así, la atmósfera será más estable y sin viento, con un cielo poco nublado que puede formar nieblas en llanuras del interior.

Durante la tarde, llegará un viento moderado en puntos del interior, acompañado de un frente frío que se quedará en Catalunya. Entre la tarde y la noche pueden llegar las primeras precipitaciones débiles y alguna nevada en cotas altas del noroeste.

Las precipitaciones en el tercio norte del país llegarán el jueves, con lluvias en Girona y nevadas en el Pirineo. Pero las regiones del sur seguirán con el tiempo anticiclónico, con sol y pocas nubes.

Las temperaturas bajarán hasta los 15ºC de máxima en muchos puntos. Y el viento volverá con fuerza en algunas regiones de Tarragona y la Catalunya central, con ráfagas superiores a 80 km/h durante la tarde.

A partir del viernes y durante el fin de semana, el anticiclón se consolidará con más fuerza, garantizando jornadas de calma y buen tiempo. Se prevé sol y pocas nubes, sin precipitaciones y temperaturas suaves y primaverales. Aunque las noches serán más frías y volverán las heladas matinales en el interior.