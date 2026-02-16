Previsión meteorológica
Catalunya mantiene activados avisos por viento en una docena de comarcas hasta como mínimo el martes
El Servei Meteorològic de Catalunya mantiene activados avisos de nivel amarillo y naranja entre este lunes y hasta como mínimo el martes por la mañana
Borrasca Oriana, en directo: aviso por fuertes lluvias y viento en Catalunya, alerta roja en la Comunitat Valenciana y última hora de la AEMET en el resto de España
La semana arranca con un tiempo convulso en Catalunya. Según apunta el Servei Meteorològic de Catalunya, tanto el lunes como el martes aún estarán marcados por la influencia del tren de borrascas y la inestabilidad atmosférica que nos ha acompañado durante las últimas semanas. Durante estas jornadas, son al menos una docenas las comarcas que están en aviso amarillo y naranja ante vientos de más de 70 km/h y que, puntualmente, podrían alcanzar valores aún más elevados. Desde Protecció Civil se pide a la población que reside en las zonas afectadas que extreme las precauciones durante este episodio, sobre todo durante los desplazamientos y actividades al aire libre.
Este lunes, los avisos se han activado desde primera hora de la madrugada. Por la mañana la franja de comarcas en aviso por viento se extiende desde el Barcelonès y el Baix Llobregat hasta la costa de Tarragona. Las zonas donde este fenómeno concentra un mayor riesgo, y que están en aviso naranja, son el Baix y Alt Camp, Conca de Barberà y Anoia. De cara a la tarde, solo Anoia mantendrà el tinte naranja. En todas las demàs comarcas, el aviso se rebajarà a nivel amarillo. También se suman a la lista varias comarcs más como el Segrià, la Vall d'Aran, el Pallars, Cerdanya y Ripollès. En todos estos puntos podrían darse rachas de hasta 20m/s durante toda la tarde y noche.
Muchos de los avisos se mantendrán activos hasta como mínimo el martes por la mañana. Para entonces también son una docena las comarcas en aviso amarillo tanto en los Pirineos y Prepirineos como en parte de la costa de Tarragona y del Interior. Los modelos apuntan a que durante la mañana del martes también hay riesgo de rachas de viento de más de 70 km/h en todos estos puntos. Después, de cara a la tarde, parece que los avisos por viento se apagarán. Y con un poco de suerte, al menos a corto plazo, parece que la situación meteorológica podría estabilizarse durante unos días.
La buena noticia es que durante los próximos días se espera un aumento de la temperatura en toda Catalunya. Este lunes, según apuntan los registros, ya empiezan a notarse los efectos del incremento de los termómetros con una subida tanto de las mínimas como de las máximas. Todo ello, acompañado con un cielo con intervalos de nubes, ha conseguido incluso elevar el mercurio hasta los 20 grados en algunos puntos del territorio como es el caso de la costa de Tarragona.
