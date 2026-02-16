Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Multa baliza V-16Borrasca OrianaViento CatalunyaMuere Mercedes CarbóBenidorm FestHuelga de médicosTrumpDetenido Ripoll agresiónBarça árbitrosEpsteinMamarazzis
instagramlinkedin

En Directo

Temporal

Borrasca Oriana, en directo: aviso por fuertes lluvias y viento en Catalunya, alerta roja en la Comunitat Valenciana y última hora de la AEMET en el resto de España

Un nuevo frente dejará viento, nieve y temporal este fin de semana

Oriana reactiva los avisos por mal tiempo en Catalunya a pocas horas de las celebraciones de carnaval

Vídeo | El viento provoca la caída de un muro en Tortosa

Vídeo | El viento provoca la caída de un muro en Tortosa

ACN

Inés Sánchez

Germán González

Jordi Grífol

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El viento huracanado que puso en aviso a buena parte de España este sábado, con alertas rojas en la Comunitat Valenciana y en los dos extremos de Catalunya, ha rebajado su intensidad, aunque se mantienen las alertas y Protecció Civil continúa pidiendo precaución, todavía con rachas que superan los 100 km/h en les Terres de l'Ebre y extremo norte de l'Empordà. 

La alerta del plan Ventcat por la fuerte ventada se mantendrá el lunes. El Servei Meteorològic (SMC) ha informado de que este domingo el viento tiene que ir aflojando en los dos extremos de Catalunya, pero que de cara al lunes se reforzará en una quincena de comarcas, especialmente en l'Anoia, l'Alt Penedès y el Baix Penedès.

Noticias relacionadas

EL PERIÓDICO abre un hilo en directo con la última hora del impacto del temporal.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un detenido con 500.000 euros en efectivo asegura que ha vendido un cuadro de Monet
  2. Borrasca Oriana, en directo: última hora de Aemet y el aviso por fuertes lluvias y viento en Catalunya, Comunitat Valenciana y resto de España
  3. Los médicos inician una semana de huelga buscando la comprensión de los pacientes: 'Mira, es que ya no podemos más
  4. Vall d'Hebron ensaya una terapia contra un cáncer infantil muy agresivo que reduce el tumor un 30% y prolonga la supervivencia
  5. Cómo acabar con 30 años de odio al pobre: cuando acosar a una mujer y su hijo es una costumbre en el pueblo
  6. María José, víctima de una superestafa inmobiliaria en Catalunya con notarios implicados: 'Pensé que me quedaba sin techo donde vivir
  7. El Govern cambia de estrategia y opta por territorializar los avisos ante la borrasca Oriana
  8. Más de 175.000 médicos de toda España están llamados a la huelga: ¿hasta dónde están dispuestos a llegar en sus reivindicaciones?

Directo | Protecció Civil mantiene la alerta por fuerte viento este lunes en el litoral y prelitoral de Tarragona y Barcelona

Directo | Protecció Civil mantiene la alerta por fuerte viento este lunes en el litoral y prelitoral de Tarragona y Barcelona

Cómo reclamar al seguro por los daños del temporal en tu coche

Cómo reclamar al seguro por los daños del temporal en tu coche

Vídeo | El viento provoca la caída de un muro en Tortosa

Vídeo | Roses suspende a última hora la rúa de Carnaval por las fuertes rachas de viento

¿Qué tiempo va a hacer por Carnaval este fin de semana? Esta es la predicción del Meteocat para Catalunya

¿Qué tiempo va a hacer por Carnaval este fin de semana? Esta es la predicción del Meteocat para Catalunya

Ramón Pascual, meteorólogo de la Aemet, sobre las constantes borrascas en Catalunya: "Que sea tan general en tantas comarcas no es tan frecuente"

Ramón Pascual, meteorólogo de la Aemet, sobre las constantes borrascas en Catalunya: "Que sea tan general en tantas comarcas no es tan frecuente"

Declaraciones a los medios del subdirector de Programas de Protección Civil, Sergio Delgado, donde habla del temporal del próximo fin de semana.

Los hosteleros de Alicante piden el cierre general de terrazas en días de viento: "Sin comunicación, organización ni control, las cosas no funcionan"

Los hosteleros de Alicante piden el cierre general de terrazas en días de viento: "Sin comunicación, organización ni control, las cosas no funcionan"