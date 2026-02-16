Borrasca Oriana, en directo: aviso por fuertes lluvias y viento en Catalunya, alerta roja en la Comunitat Valenciana y última hora de la AEMET en el resto de España

Gestión hecha "con rigor y con datos"

Paneque ha defendido la actuación del gobierno en casa momento, "hecha con rigor y con los datos, y con las previsiones meteorólogicas que se tienen en el momento en que se tienen". "Y en cada momento se toman decisiones, como recomendaciones, para los propios cuerpos de Protección Civil", ha incidido.

"En todo momento -ha reiterado- se han tomado las decisiones del CECAT de acuerdo a la información, los protocolos y de la manera que se debían tomar".

Paneque ha argumentado que, "lamentablemente", estos fenómenos meteorológicos que estamos viendo, y el impacto climático, no siempre dan el tiempo que requerirían, incluso desde el propio Govern, para activar de una manera más pausada y tranquila los diferentes cuerpos de Protección Civil, de seguridad".

Estos fenómenos de lluvia y viento son en ocasiones muy localizados, ha recordado, por lo que las alertas "se hacen con el tiempo" que se tiene, "cuando se detectan y cuando se avisan" desde el servicio meteorológico Meteocat.

"Estamos viendo cómo los fenómenos meteorológicos extremos se están agudizando aquí. Y por eso es tan importante también desplegar todas las políticas para la adaptación y mitigación del cambio climático", ha afirmado.

Paneque ha dicho que cree que "la ciudadanía puede entender" que los fenómenos meteorológicos son localizados "y que estos avisos localizados se hacen cuando se tiene la información, con el tiempo que tenemos y desplegando los recursos que tenemos". EFE