Borrasca Oriana, en directo: aviso por fuertes lluvias y viento en Catalunya, alerta roja en la Comunitat Valenciana y última hora de la AEMET en el resto de España
Un nuevo frente dejará viento, nieve y temporal este fin de semana
Oriana reactiva los avisos por mal tiempo en Catalunya a pocas horas de las celebraciones de carnaval
Tras el paso de Nils, que ha dejado un muerto y varios heridos en Catalunya, la borrasca 'Oriana' pondrá este sábado en aviso a toda España por nieve, lluvia y, sobre todo, viento y olas, en un día en el que doce comunidades autónomas (CCAA) tendrán nivel naranja. La peor situación se espera en la Comunitat Valenciana. Castellón está en aviso rojo y ya ha advertido a la población con un EsAlert, ya que se esperan rachas de 140 kilómetros por hora.
EL PERIÓDICO abre un hilo en directo con la última hora del impacto del temporal.
La Generalitat valenciana avisa: El temporal da una tregua pero se reactiva por la tarde por zonas
El temporal de viento que ha vivido la Comunitat Valenciana da una breve tregua en la mañana de este domingo pero a partir de la tarde está prevista una reactivación en determinadas zonas, según informa Emergencias de la Generalitat a partir del pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
En una nota informativa sobre el temporal, que ayer elevó las alertas a roja y naranja, el Centro de Coordinación de Emergencias ha pedido "mucha precaución" ya que aún puede seguir habiendo desprendimientos y caídas de árboles debido a los efectos del temporal.
El reciente temporal de fuertes rachas de viento ha debilitado estructuras, árboles y elementos móviles, por lo que pueden producirse caídas y desprendimientos, según matiza.
En esa nota, indica que los niveles de aviso disminuyen temporalmente, pero es una breve tregua y a partir de esta tarde pueden reactivarse los avisos en algunas zonas, una situación que podría extenderse hasta mañana lunes.
Emergencias ha establecido para este domingo la alerta nivel amarillo por vientos en la provincia de Castellón, interior y litoral norte de Valencia e interior y litoral sur de Alicante.
Prohibición de circular camiones toda la noche en la AP-7
El Servei Català de Trànsit mantiene durante toda la noche la prohibición de que los camiones de más de 7.500 kg circulen por la AP‑7 en toda la demarcación de Tarragona y en ambos sentidos por las fuertes rachas de viento que se esperan. La restricción se aplica en coordinación con la Dirección General de Tráfico, ya que en Castellón todavía está vigente la alerta roja por vientos huracanados asociados a la borrasca Oriana. Además, está previsto que este domingo por la mañana se hagan las tareas de retirada del camión volcado en la AP‑7, en Vandellòs y L'Hospitalet de l'Infant. En este sentido, sigue cortado un carril en la A‑7, en Vandellòs y L'Hospitalet de l'Infant, en sentido Tarragona, por otro camión volcado. Trànsit reitera la petición de extremar la precaución en toda la red viaria de Tarragona.
Temporal en Mallorca: viento fuerte, olas de hasta 12 metros y actos de Carnaval suspendidos
Mallorca vive un fin de semana marcado por el temporal marítimo y el viento intenso asociados a la borrasca Oriana, que ha activado avisos meteorológicos y medidas preventivas en distintos municipios. La Agencia Estatal de Meteorología mantiene alerta por mala mar en todo el archipiélago, con especial impacto en la costa, donde el oleaje puede alcanzar los 5 a 7 metros y una altura máxima puntual de hasta 12 metros.
Permanece en aviso amarillo por viento, mientras que el conjunto de Baleares registra avisos naranjas por fenómenos costeros. Las rachas de tramuntana se sitúan entre los 60 y los 90 kilómetros por hora, con un episodio de mar adversa que ha obligado a reforzar las medidas de prevención en espacios públicos y eventos.
Cinco de las seis estaciones de esquí gestionadas por FGC optan por cerrar por el viento que sopla en el Pirineo
Las estaciones de esquí que gestiona Ferrocarrils de la Generalitat, excepto La Molina, han cerrado este sábado a causa del viento que sopla en el Pirineo, por el cual se mantiene activo el Plan especial de emergencias en fase de alerta y se ha enviado un mensaje Es-Alert a la población de este territorio.
La nieve en la vertiente norte de la cordillera también ha obligado a cortar la carretera C-28 en el tramo del Port de la Bonaigua por riesgo de aludes. Esta vía se suma a los cortes de los últimos días de la BV-4031 entre Castellar de n'Hug y Toses y la BV-4024 entre Guardiola de Berguedà y Bagà. Además, otras cinco carreteras están afectadas por la nieve, donde es necesario circular con cadenas.
Las fuertes rachas de viento se llevan el radar militar que hay en el Pení de Roses
Las fuertes rachas de viento de este sábado han hecho volar el radar que hay en la estación militar del Pení de Roses (Alt Empordà). Se trata de una estructura en forma de esfera, que popularmente es conocida como la "bola" del Pení. Esta esfera está hecha con chapas y las fuertes ráfagas de viento se la han llevado a primera hora de la tarde. Se trata de la Estació de Vigilància Aèria (EVA-4) y permite detectar y seguir aeronaves que vuelan en la zona de cobertura. Los datos que captura el radar se transmiten a los centros de defensa y control
El vineto arrastra a un catamarán de la playa al mar
En Castellón, Salvamento Marítimo ha localizado un catamarán volcado a una milla de la costa de Benicàssim que ha sido arrastrado al mar desde la playa, por lo que no llevaba ocupantes.
Fuertes rachas de viento previstas para esta tarde
Por su parte, Segalà ha advertido de que durante la tarde de este sábado todavía se producirán rachas de viento fuertes y "aunque bajen algunas de estas rachas máximas todavía habrá viento sostenido" en zonas de las Terres de l'Ebre (Tarragona).
Además, también ha alertado de olas que pueden superar los 4 metros en zonas de la costa de Tarragona y nevadas en el Pirineo que pueden acumular grandes cantidades de nieve.
Finalmente, ha dicho que "mañana todavía se registrarán rachas fuertes en la zona de los dos extremos del país, pero poco a poco este temporal de viento irá remitiendo".
Más de 200 municipios catalanes activan sus planes municipales ante el episodio de viento
La subdirectora de Protecció Civil de la Generalitat, Imma Solé, ha afirmado que más de 200 municipios catalanes han activado su planificación municipal para valorar las afectaciones del episodio de fuerte viento este sábado.
En declaraciones a los medios, junto con el jefe del Área de Predicción Meteorológica de Catalunya, Santi Segalà, Solé ha recordado la recomendación de evitar desplazamientos y actividades en el exterior frente a rachas de viento que han superado los 140 kilómetros por hora en puntos del sur de Catalunya y los pirineos. | ¿Podrán celebrarse las rúas de Carnaval este sábado en Catalunya? Estas son las localidades que lo han aplazado
El agua del mar inunda los arrozales del delta del Ebre, que pierden la cosecha
El temporal de viento de mistral que afecta este sábado el delta del Ebre, al sur de Tarragona, ha empujado el agua del mar a los campos de arroz de la margen izquierda de la desembocadura del río, donde se ha perdido toda la cosecha, por lo que los agricultores solicitarán la declaración de zona catastrófica.
El secretario de la Comunidad de Regantes de la margen izquierda del delta, Toni Domingo, informó a EFE que los agricultores afectados celebraron esta mañana una reunión para analizar la situación creada por este temporal, "que es del nivel del Glòria", en 2020, indicó.
El fuerte oleaje del mar, explicó, ha roto en las últimas horas las escasas defensas que quedaban en esta zona del delta, en el municipio de Deltebre (Baix Ebre), así como una balsa de agua dulce, una zona que ya quedó muy afectada por el temporal Glòria.
L2 de Metrovalencia cortada
La línea 2 de Metrovalencia, la que circula entre Llíria y Torrent, ha visto su circulación suspendida por la caída de un árbol en la catenaria. El tramo afectado es el que discurre entre La Canyada y Entrepins. Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) ha habilitado un servicio sustitutorio de autobús.
