¿Qué tiempo va a hacer por Carnaval este fin de semana? Esta es la predicción del Meteocat para Catalunya

Según las previsiones del Meteocat, este fin de semana en el que se celebra Carnaval, se espera una bajada de las temperaturas, fuertes vientos y alguna precipitación.

Precipitaciones generalizadas

La celebración empezó el viernes con lluvias moderadas que han afectado a todo el territorio catalán. El sábado trae mejores noticias, ya que no se prevén lluvias más allá del norte del Pirineo donde la cota de nieve podrá bajar hasta los 600 metros. Por la mañana, la nebulosidad bajará considerablemente en el Prepirineo, Ponent y el sur de Catalunya.

Por la tarde el cielo quedará despejado en todo el territorio excepto el norte de los Pirineos, dejando temperaturas máximas ligeramente superiores a las esperadas. Aun así se esperan vientos de intensidad fuerte en la mayor parte del territorio.

Los Carnavales cerrarán la jornada con un domingo sin precipitaciones, el cielo mayormente despejado y una ligera bajada de las temperaturas. En el Empordà, Pirineos y litoral sur, se esperan vientos fuertes mientras que en el resto de Catalunya habrá vientos moderados.

El mayor inconveniente del fin de semana será el viento. El riesgo es elevado y Protecció Civil ha aconsejado a los municipios catalanes que modifiquen los itinerarios o reduzcan los recorridos previstos para los desfiles de Carnaval debido a los fuertes golpes de viento.