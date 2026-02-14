Borrasca Oriana, en directo: aviso por fuertes lluvias y viento en Catalunya, alerta roja en la Comunitat Valenciana y última hora de la AEMET en el resto de España

En Directo
Tras el paso de Nils, que ha dejado un muerto y varios heridos en Catalunya, la borrasca 'Oriana' pondrá este sábado en aviso a toda España por nieve, lluvia y, sobre todo, viento y olas, en un día en el que doce comunidades autónomas (CCAA) tendrán nivel naranja. La peor situación se espera en la Comunitat Valenciana. Castellón está en aviso rojo y ya ha advertido a la población con un EsAlert, ya que se esperan rachas de 140 kilómetros por hora.
EL PERIÓDICO abre un hilo en directo con la última hora del impacto del temporal.
Héctor Esteban, especialista en Telecomunicaciones de la UPV: "La población debe acostumbrarse a que los Es-Alert sean cada vez más frecuentes"
"La población debe acostumbrarse a que los avisos de Es-Alert sean cada vez más frecuentes porque, por desgracia, cada vez hay más fenómenos adversos". Quien habla es el director de la escuela técnica superior de Ingeniería de Telecomunicaciones de la Universitat Politècnica de València (UPV), Héctor Esteban, para Levante-EMV después del mensaje mandado ayer a todos los móviles de la Comunitat Valenciana ante el episodio de viento previsto para este sábado con ráfagas que podrían superar los 140 kilómetros por hora en la provincia de Castellón -allí hay un aviso rojo de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para todo el día- y los 100 km/h en el resto del territorio.
Nevadas importantes en el Pirineo por encima de mil metros y rachas muy fuertes de viento
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este sábado en Aragón nevadas significativas en el Pirineo a partir de los 1.000 metros, que vendrán ocasionalmente acompañadas de ventisca, y rachas muy fuertes de viento del noroeste, que en el Pirineo podrán ser localmente huracanadas.
El cielo estará nuboso en el Pirineo y el sistema Ibérico y con intervalos nubosos en el resto y se esperan precipitaciones débiles a moderadas y persistentes en el Pirineo y, con intensidad débil, en el sistema Ibérico. No se descartan de forma más dispersa en otros puntos de la mitad oeste, que tenderán a remitir en general al final del día.
La cota de nieve descenderá de 1.000-1.200 metros a unos 800-1.000 en el Pirineo y en el sistema Ibérico estará en torno a los 800-1.000.
Rachas de viento de hasta 147 km/h en Tarragona
Esta mañana se están registrando fuertes rachas de viento de hasta 147 km/h en Tarragona, registrada esta velocidad en Mas de Barberans. En El Perelló se han registrado 133 km/h; 119 en La sénia y 120 en Portbou en el Alt Empordà.
La caída de árboles corta la AP-7 en la Ametlla de Mar en sentido sur
La caída de árboles está causando retenciones en la AP-7 en sentido sur en a Ametlla de Mar, cortada la carretera en el punto 301-300.
Cortada la AP-7 en el Hospitalet de l'Infant por un camión volcado debido al fuerte viento
La AP-7 se mantiene cortada a la circulación este sábado por la mañana en sentido norte a la altura de l'Hospitalet de l'Infant (Baix Camp), después de que un camión haya volcado en la vía en una jornada marcada por el fuerte viento.
DGT reduce la velocidad en carretera y restringe adelantamientos por el temporal de viento en Castellón
La Dirección General de Tráfico (DGT) ha establecido para este sábado restricciones temporales a la velocidad máxima de circulación y a los adelantamientos para vehículos pesados a causa del temporal de viento que azota la provincia valenciana de Castellón.
Estas medidas de regulación de la circulación estarán vigentes desde la medianoche del sábado y hasta las 23.59 horas del mismo día en todas las carreteras provinciales.
Concretamente, DGT ha fijado la velocidad máxima de circulación permitida en 80 kilómetros por hora "para la totalidad de vehículos". Por su parte, la restricción de adelantamientos regirá exclusivamente para vehículos pesados, debiendo mantenerse estos "en el carril lo más a la derecha posible".
Horas antes, el Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón ha activado un refuerzo especial ante la alerta roja por fuertes vientos en toda la provincia. El dispositivo contempla el refuerzo de los cuatro parques de bomberos profesionales ubicados en Benicarló, Oropesa, Nules y Segorbe, así como la activación de efectivos de forma presencial en los cinco parques de Bomberos voluntarios en Onda, Lucena del Cid, Benassal, Morella y Atzeneta.
El temporal mantiene cortadas 80 carreteras, 37 de ellas solo en Andalucía
Las inundaciones ocasionadas por el temporal de lluvia que afecta a la península ibérica mantienen cortadas en el inicio de la mañana de este sábado 80 carreteras, todas pertenecientes a la red secundaria y nacional, de las cuales 37 se encuentran en Andalucía.
Córdoba es la provincia andaluza más afectada por las inundaciones y desprendimientos provocados por las intensas lluvias que hacen intransitables algunos tramos de 15 carreteras, según los datos ofrecidos por la Dirección General de Tráfico (DGT) a las 6:00 horas de este sábado.
Cádiz también se encuentra muy afectada, con cortes en 10 carreteras, mientras que en otras comunidades autónomas destaca Ciudad Real como una de las provincias más perjudicadas, con hasta 11 vías intransitables parcialmente.
Entre las carreteras en las que no es posible circular en su totalidad se encuentra la nacional la N-122, cortada en ambos sentidos entre Toro y Fresno de la Ribera (Zamora).
Del mismo modo, el hielo y la nieve afectan a otras 66 vías secundarias de la red en Almería, Granada, Huesca, Asturias, Cantabria, Palencia, Ávila, Burgos, León, Salamanca, Segovia, Soria, Barcelona, Madrid, Navarra, Álava y La Rioja, con hasta un total de 13 trechos cortados.
Además, en 33 carreteras es obligatorio el uso de cadenas o neumáticos de invierno, así como en cinco está prohibida la circulación de camiones y en 15 se recomienda circular con precaución.
Peligro por viento en varias comunidades
Además de Castellón, donde se ha activado el nivel más alto de alerta, se han dado también avisos de nivel 'naranja' (peligro importante) por fuertes vientos en las comunidades de Andalucía, Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha, Catalunya, Murcia y Melilla, y las previsiones de la Aemet apuntan que se van a alcanzar y a superar los 100 kilómetros por hora en muchos lugares de estas comunidades.
En 'amarillo' (peligro bajo) por vientos se han activado también avisos en las comunidades de Asturias, Cantabria, Castilla y León, Madrid, Navarra, País Vasco, La Rioja, y en todas las islas del archipiélago canario.
Ante la previsión de intensas nevadas durante la jornada se han activado avisos de nivel 'naranja' en las comunidades de Asturias, Cantabria, Castilla y León y Cataluña, y de nivel amarillo en las de Andalucía, Aragón, Galicia, Madrid, Navarra y La Rioja.
La borrasca Oriana activa avisos en toda España, 'rojo' en Castellón por fuertes vientos
La borrasca Oriana que desde ayer azota a todo el país ha motivado la activación de avisos en prácticamente todas las comunidades autónomas, que serán de nivel 'rojo' (peligro extraordinario) en la provincia de Castellón ante los fuertes vientos, que pueden alcanzar los 140 kilómetros por hora.
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado ese aviso en toda la provincia de Castellón ante la previsión de las rachas de viento huracanadas y el peligro que supone por la posible caída de árboles, ramas y cornisas.
Sólo la comunidad de Extremadura quedará hoy fuera del mapa de avisos de la Aemet, y los fuertes vientos, las nevadas, el oleaje y las intensas lluvias se van a suceder por gran parte de la península, Baleares, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y el archipiélago canario.
Protección Civil descarta riesgo “vital” por el viento el sábado pero pide no bajar la guardia
Protección Civil mantiene la alerta por viento para este fin de semana, aunque asegura que el episodio del sábado no será “comparable” al del jueves y que no se esperan situaciones de riesgo “vital”. El subdirector de Programas, Sergio Delgado, ha explicado que no se plantean restricciones generales ni la suspensión de las rues de Carnaval, pero ha instado a los ayuntamientos a adaptar los recorridos según la intensidad del viento y la “singularidad” de cada municipio.
Se prevén rachas de hasta 100 km/h en el Pirineo, Prepirineo, Empordà y sur de Tarragona y Lleida, con el sábado como jornada de mayor afectación. Además, se mantiene la alerta por fuerte oleaje en el Empordà y la prealerta por nieve y riesgo alto de aludes en el Aran-Franja Nord Pallaresa.
