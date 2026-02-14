Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Borrasca Oriana, en directo: aviso por fuertes lluvias y viento en Catalunya, alerta roja en la Comunitat Valenciana y última hora de la AEMET en el resto de España

Un nuevo frente dejará viento, nieve y temporal este fin de semana

Oriana reactiva los avisos por mal tiempo en Catalunya a pocas horas de las celebraciones de carnaval

Temporal de lluvias en Barcelona este viernes

Temporal de lluvias en Barcelona este viernes

Temporal de lluvias en Barcelona el día 13 de febrero de 2026. / Pau Gracià / EPC

Inés Sánchez

Jordi Grífol

Tras el paso de Nils, que ha dejado un muerto y varios heridos en Catalunya, la borrasca 'Oriana' pondrá este sábado en aviso a toda España por nieve, lluvia y, sobre todo, viento y olas, en un día en el que doce comunidades autónomas (CCAA) tendrán nivel naranja. La peor situación se espera en la Comunitat Valenciana. Castellón está en aviso rojo y ya ha advertido a la población con un EsAlert, ya que se esperan rachas de 140 kilómetros por hora.

EL PERIÓDICO abre un hilo en directo con la última hora del impacto del temporal.

Directo | Rachas de viento de hasta 147 km/h en Tarragona, con la AP-7 cortada en L'Hospitalet de l'Infant por un camión volcado

¿Qué tiempo va a hacer por Carnaval este fin de semana? Esta es la predicción del Meteocat para Catalunya

Ramón Pascual, meteorólogo de la Aemet, sobre las constantes borrascas en Catalunya: "Que sea tan general en tantas comarcas no es tan frecuente"

Declaraciones a los medios del subdirector de Programas de Protección Civil, Sergio Delgado, donde habla del temporal del próximo fin de semana.

Los hosteleros de Alicante piden el cierre general de terrazas en días de viento: "Sin comunicación, organización ni control, las cosas no funcionan"

Un profesor que vive en Catalunya y da clases en Aragón: "Me van a quitar un día de sueldo por cumplir una alerta de Protección Civil"

Las imágenes del devastador temporal en Portugal, que deja carreteras inundadas y miles de evacuados

Emergencias envía un un Es-Alert por el aviso naranja para Valencia y Alicante y otro por el aviso rojo a Castellón

