Ramón Pascual, meteorólogo de la Aemet, sobre las constantes borrascas en Catalunya: "Que sea tan general en tantas comarcas no es tan frecuente"

Tras la borrasca Nils, que este jueves ha puesto en alerta y ha paralizado las actividades en Catalunya, se prevé un breve periodo de estabildad entre este sábado y el martes. Durante estos días se podrá disfrutar de un cielo despejado y de un leve aumento de las temperaturas. Pero antes se espera la llegada de la nueva borrasca Oriana, que afectará a todo el país durante este Carnaval.

Una nueva borrasca llega a la Península

Oriana cruzará España con precipitaciones abundantes en varias zonas de Andalucía, Galicia, el sistema Central y los Pirineos. La circulación en la atmósfera virará en el norte, por lo que las precipitaciones se intensificarán en el Cantábrico y el frío empezará a invadir el país.

La cota de nieve caerá y se volverá a acumular por encima de los 1.200 a 1.600 metros. Al final de la jornada la nieve continuará bajando hasta alcanzar, en la madrugada del sábado, los 700 a 600 metros en el norte y los 700 a 900 en el interior del país.

Estas nuevas nevadas podrían traer avisos en la cordillera Cantábrica, el sistema Ibérico de Burgos, La Rioja y Soria, los Pirineos, el sistema Central de Ávila y Segovia, el sistema Bético y la meseta de Burgos y Palencia.

Por otro lado, el viento volverá a ser protagonista y soplará entre el este y el norte del país con rachas de 80 km/h y de hasta 100 km/h en algunas zonas de los Pirineos, Castellón, Alicante, Murcia, Almería y Teruel y Tarragona, donde ya hay avisos naranjas.

Pero, ¿cuándo dejará de llover?

A partir de este domingo, dejará de llover en todo el país salvo en algunos puntos del Cantábrico.

Los registros de temperaturas más altos del lunes podrían llegar a los 20º en puntos del norte y del Ebro. En el interior del país, se alcanzarán los 15º y en Extremadura y Andalucía, girarán en torno a los 16 y 18º.

Un fenómeno histórico en Catalunya

Hacía más de una década que Catalunya no vivía fenómeno meteorológico como este. El viento, en zonas como l’Empordà, el extremo sur y el Alto Pirineo, acostumbra a tener rachas de 100 o más de 120 km/h; son muy habituales durante el invierno. No obstante, como explica Ramón Pascual, meteorólogo del Cuerpo Superior de Meteorólogos del Estado, en Rac1, “que sea tan general en tantas comarcas y, sobre todo, que afecte al litoral y prelitoral de Barcelona y Tarragona no es tan frecuente”.

En Catalunya, la borrasca Oriana dejará fuertes vientos. La AEMET ha avisado de las fuertes ventadas que recorrerán el norte del Pirineo, el Empordà, les Terres de l’Ebre y Camp de Tarragona. Pascual afirma que no se trata de una pequeña racha a escala temporal, sino que el tiempo cambiará de forma muy rápida y activa: "Llevamos prácticamente desde el 15 de diciembre con esta racha muy ciclogenética y muy perturbada”.

La situación recuerda a la borrasca del 2014 en el Vallès, que provocó destrozos urbanos, decenas de heridos y dos víctimas mortales en Terrassa. Este tipo de fenómenos no solo afectan los medios de transporte, sino también las operaciones aéreas y los servicios de emergencias.

Ante los riesgos que trae esta nueva borrasca, es conveniente seguir las recomendaciones de Protección Civil y, como comenta Pascual, atar o retirar de los balcones y terrazas todo el mobiliario susceptible de salir volando.