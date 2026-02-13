Del viento a la nieve: la Cerdanya y el Berguedà vuelven a teñirse de blanco a la espera de la borrasca Oriana

El vendaval histórico de este jueves ha dado paso a la llegada de un nuevo frente. Catalunya vive este viernes un día pasado por agua y nieve en cotas de alta montaña. Es el caso de la Cerdanya, donde por la mañana ha comenzado a caer una ligera nevada que ha cubierto tejados y jardines de municipios como Puigcerdà y Llívia.

El Servei Meteorològic de Catalunya ha emitido un aviso por nieve que puede dejar, desde las 19 horas de este viernes y hasta el sábado, acumulaciones de más de 20 centímetros en cotas superiores a los 1.300 metros. Por ahora, la nevada se extiende por el valle de la Cerdanya y también afecta a cotas altas —entre 900 y 1.000 metros— del Berguedà, como en la población de Bagà.

En un vídeo difundido por el Servei Català de Trànsit se puede ver cómo la precipitación cae en forma de nieve en la C-16, a su paso por Guardiola de Berguedà. También nieva con intensidad en la C-14, en Organyà.

Llamamiento a extremar la prudencia

Ante la previsión de nieve, el servicio ha hecho un llamamiento a extremar la prudencia en los desplazamientos por la N-260 y la C-16, así como en otras vías del Alt Urgell, Solsonès y Berguedà. También ha aprovechado para compartir una serie de recomendaciones si la nevada te sorprende de camino a la montaña. Entre los consejos figura la recomendación de llevar siempre cadenas en el vehículo, reducir la velocidad, conducir y frenar con suavidad y aumentar la distancia de seguridad si las condiciones meteorológicas empeoran.

El sábado vuelve el viento

La calma parece que no durará mucho. Tras el paso de la borrasca Nils, los modelos apuntan que a partir de esta tarde llegará otro frente que volverá a activar avisos por viento intenso en toda Catalunya. Según advierte la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), a partir de hoy se espera la llegada de Oriana. Se trata de la decimoquinta borrasca desde que comenzó el otoño y la undécima desde que empezó este 2026.

El nuevo temporal dejará rachas de viento de más de 90 km/h en buena parte de la Catalunya central este fin de semana. El episodio durará hasta el domingo y tendrá especial afectación en el Berguedà, el Solsonès, el Alt Urgell y la Cerdanya.