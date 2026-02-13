Un profesor que vive en Catalunya y da clases en Aragón: "Me van a quitar un día de sueldo por cumplir una alerta de Protección Civil"

Son las 18.22 horas de este miércoles 11 de febrero y toda Catalunya recibe un mensaje de Protecció Civil en el que se recomienda evitar "desplazamientos innecesarios" entre las 00.00 y las 20.00 horas de este jueves 12 de febrero. Por los efectos del temporal, un profesor de un instituto oscense de la Franja, pero que reside en la provincia de Lleida, decide comunicar la situación al equipo directivo del centro. "Lo vi clarísimo: no fui a trabajar", relata el docente en declaraciones a este diario. Hasta aquí todo en orden, claro, de no ser porque ahora teme que su nómina se pueda ver penalizada... "Al día siguiente me llamaron con que me iban a quitar el día de sueldo", denuncia este mismo profesor.

Porque el trayecto que tiene que recorrer a diario hasta llegar a su puesto de trabajo discurre en su mayor parte por territorio catalán, de ahí que cumpliera a rajatabla las indicaciones que recogía el Es-Alert. "Alerta por fuertes vientos en toda Cataluña, evitad desplazamientos innecesarios y actividades en el exterior. Se suspenden actividades escolares, universitarias, deportivas, servicios sociales y sanitarios no urgentes", advertía el mensaje.

Los hechos

Por eso no acudió a su puesto de trabajo, aunque a las 11.00 horas de este jueves recibió una llamada del instituto en la que se le informaba de que, "si no acudía al centro", se le "descontaría un día de sueldo". Entonces se puso en contacto con la Inspección de Educación del Gobierno de Aragón. "La respuesta recibida fue que otros profesores que viven en Cataluña sí habían acudido a trabajar", parafrasea. Y este viernes, en el centro, ha mantenido otra conversación con el equipo directivo a través de la cual ha solicitado "que se eleve consulta" o "que se revise la interpretación aplicada". "Pero no se prevé ninguna actuación", se resigna.

Desde el Departamento de Educación han precisado a este diario que, por el momento, todavía no se ha adaptado ninguna decisión al respecto. En cualquier caso se estudiará "toda la casuística" y "el informe que haga el centro y que haga el docente" según han apuntado estas mismas fuentes. Pero el profesor lo tiene muy claro. "Yo no soy un experto en el tiempo, pero si Protección Civil me envía un mensaje, yo no voy a trabajar. Me quitan un día de sueldo por cumplir una alerta de Protección Civil (...) Las desgracias ocurren por eso, por gente que se salta los avisos", reflexiona el docente con la preocupación del "mensaje" que puede transmitir la Administración.