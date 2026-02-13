Las imágenes del devastador temporal en Portugal, que deja carreteras inundadas y miles de evacuados

Miles de personas han abandonado sus hogares en el centro de Portugal después de que el aumento del nivel del agua desbordara las orillas del río Mondego, inundando carreteras, provocando el colapso de infraestructuras críticas y dejando vastas zonas agrícolas bajo el agua.

Al menos 3.000 personas fueron evacuadas solo en la zona de Coimbra después de que las intensas lluvias provocaran la ruptura de un dique, desencadenando importantes inundaciones en la ciudad y en localidades cercanas, según protección civil.

16 muertos en dos semanas

Al menos 16 personas han muerto en Portugal desde el 28 de enero tras el paso de las borrascas Kristin, Leonardo y Marta por el país. Desde este martes, las lluvias han obligado a evacuar a casi 4.000 personas de Coimbra, Montemor-o-Velho y Soure, en el centro del país, por el riesgo de desbordamiento del río Mondego.

Portugal prepara evacuar a miles de personas por riesgo de inundaciones graves / Agencias

El miércoles se desbordó por su ribera derecha tras la rotura de un dique en la zona de Casais, cerca de Coímbra, el embalse de Aguieira está al 99,1 % de su capacidad.

LaPresse

La autopista, colapsada

La autovía A1, que une Lisboa con Oporto, colapsó a la altura del dique roto del río Mondego en la zona de Casais cerca de Coimbra, en el centro de Portugal, lo que provocó su desbordamiento por la ribera derecha.

Cuando la carretera cedió llevaba ya horas cerrada al tráfico en los dos sentidos debido al reventón del dique, justo debajo de un viaducto de la A1 en una zona de campos agrícolas que ya había sido evacuada.

9.000 personas podrían ser evacuadas

La Autoridad Nacional de Emergencia y Protección Civil (ANEPC) de Portugal informó este viernes de que la situación en el río Mondego, que se desbordó hace dos días, está "más estable", aunque siguen alerta por si fuera necesario evacuar a 9.000 personas a la altura de Coímbra, en el centro del país.

El comandante nacional de la ANEPC, Mário Silvestre, explicó en una rueda de prensa que esta alerta se mantendrá "hasta el final del día de hoy" y que, en el caso de evacuar, se centrarían en la zona de la Baixa de Coímbra.

Noticias relacionadas

Sobre los próximos días, en los que se espera que las lluvias den una tregua en el país, el primer ministro adelantó que la evacuación "del agua que desbordó el dique que cedió del río Mondego será lenta y supondrá muchos retos tanto para las autoridades municipales como para las nacionales".