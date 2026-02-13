Los hosteleros de Alicante piden el cierre general de terrazas en días de viento: "Sin comunicación, organización ni control, las cosas no funcionan"

Los parques y jardines de Alicante se han visto clausurados durante esta semana como consecuencia de las distintas alertas acumuladas por las condiciones climáticas: especialmente los fuertes vientos. Con ellos, también los negocios hosteleros se han visto obligados a recoger sus veladores por cuestiones de seguridad. Eso sí, los propietarios de los negocios apuntan que la clausura no se ha llevado a cabo de forma general y reclaman mayor control para evitar "injusticias", junto con compensaciones horarias cuando pase el temporal y permiso para instalar cerramientos.

Ante la evolución de la situación meteorológica y la alerta naranja por riesgo de fuertes vientos decretada por el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat y Aemet, el Ayuntamiento de Alicante ha adelantado a las 18:00 de este viernes la retirada de elementos de terrazas y veladores en la vía pública, medida que se mantendrá vigente hasta nueva orden. En estos días, propietarios de distintos establecimientos hosteleros de la ciudad han manifestado a INFORMACIÓN su descontento con la forma en la que se aplican los cierres de sus terrazas. "Si tuviésemos un poco más de previsión, sería mejor. Muchas veces nos advierten a mitad de la jornada, cuando ya está la gente en las terrazas, aunque la alerta comience por la noche", lamenta Jorge Vidal, propietario de dos establecimientos en la plaza de Gabriel Miró.

"Sin comunicación, organización ni control, las cosas no funcionan. Si nos notifican antes, podemos dar vacaciones a la gente u organizar a la plantilla de alguna manera, pero llamas a las concejalías y se pasan la pelota unos a otros", añade el hostelero. A su vez, también incide en una falta de aviso a la hora de restablecer la normalidad: "Que cuando pase la alerta, vengan a comunicárnoslo o, al menos, nos faciliten un teléfono al que podamos llamar, porque perdemos tiempo de atender a los clientes".

Compensaciones y cerramientos

En la misma línea, la presidenta de la Asociación de Restaurantes de Alicante, Gabriela Córdoba, incide en que "hay algunos locales que retiran el precinto y es injusto porque unos nos vemos perjudicados por otros", motivo por el que reclama "un mayor control durante los días de alerta". Para la representante de ARA, la solución sería "un cierre general, que podría ir luego acompañado de compensaciones horarias cuando pase el temporal". Además, la empresaria de la hostelería solicita al Ayuntamiento que revise la normativa municipal para permitir la instalación de cerramientos y estructuras de protección en torno a las mesas y sillas de los locales, lo que permitiría su uso incluso en condiciones climáticas.

Misma opinión, en cuanto al cierre general, tiene Javier Galdeano, de la Asociación de Locales de Ocio y Restauración de Alicante (Alroa). Aunque reconoce que, en los últimos días, los cierres se han ido llevando a cabo de forma genérica, cree que "si los hosteleros se quejan de que no está siendo igual para todos, hay que garantizar que lo sea, no puede haber diferencia de trato entre unos y otros". Al respecto, Galdeano pide que la normativa se aplique de forma general y, a su vez, que los locales traten de colaborar al máximo y respetar las medidas de seguridad.

Por su parte, el concejal Rafael Alemañ ha recordado que "se cierran parques y jardines, además de zonas de arbolado monumental y de grandes dimensiones, donde suelen existir zonas de riesgo". Una decisión que "se adopta siempre que hay alerta amarilla" aunque, en ocasiones, "puede extenderse puntualmente también a días sin alerta, especialmente tras varias jornadas seguidas de vendaval como en esta semana, porque es necesario revisar todas las zonas verdes y es un trabajo que requiere tiempo".