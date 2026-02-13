Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Temporal

Borrasca Oriana, en directo: última hora de Aemet y el aviso por fuertes lluvias y viento en Catalunya, Comunitat Valenciana y resto de España

Un nuevo frente dejará viento, nieve y temporal este fin de semana

La borrasca Oriana activa nuevos avisos por viento, nieve y temporal marítimo a partir del viernes en Catalunya

La nieve vuelve a los valles del Pirineo

La nieve vuelve a los valles del Pirineo

La nieve vuelve a los valles del Pirineo. En las imágenes, Sort, nevado. / FOTO Y VÍDEO: MARTA LLUVICH / ACN

Inés Sánchez

Jordi Grífol

Nils, la séptima borrasca de gran impacto de 2026, llegó a Catalunya con un temporal marítimo y rachas de viento muy fuertes, de más de 100 km/h, que han dejado una persona fallecida, cuatro heridos graves y miles de incidentes y que ahora afecta a la Comunitat Valenciana.

Este viernes, una nueva borrasca, Oriana, ha activado avisos por viento, nieve y temporal cara al fin de semana.

EL PERIÓDICO abre un hilo en directo con la última hora del impacto del temporal.

Borrasca Oriana, en directo: última hora de Aemet y el aviso por fuertes lluvias y viento en Catalunya, Comunitat Valenciana y resto de España

Del viento a la nieve: la Cerdanya y el Berguedà vuelven a teñirse de blanco a la espera de la borrasca Oriana

El instituto de Alella no puede reabrir este viernes por los desperfectos provocados por el viento

La borrasca Oriana activa nuevos avisos por viento, nieve y temporal marítimo a partir del viernes en Catalunya

GRÁFICOS | El temporal de viento deja rachas de más de 100 km/h en Barcelona sin alcanzar récords absolutos en Catalunya

El temporal de viento deja rachas de más de 100 km/h en Barcelona

Temporal de viento en Catalunya: ¿qué sectores pagan la factura y cuáles ganan (aunque sea por poco) del vendaval récord?

Catalunya desactiva los avisos de nivel rojo pero sigue en alerta ante la intensidad de los vientos

