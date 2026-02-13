En Directo
Temporal
Borrasca Oriana, en directo: última hora de Aemet y el aviso por fuertes lluvias y viento en Catalunya, Comunitat Valenciana y resto de España
Un nuevo frente dejará viento, nieve y temporal este fin de semana
La borrasca Oriana activa nuevos avisos por viento, nieve y temporal marítimo a partir del viernes en Catalunya
Nils, la séptima borrasca de gran impacto de 2026, llegó a Catalunya con un temporal marítimo y rachas de viento muy fuertes, de más de 100 km/h, que han dejado una persona fallecida, cuatro heridos graves y miles de incidentes y que ahora afecta a la Comunitat Valenciana.
Este viernes, una nueva borrasca, Oriana, ha activado avisos por viento, nieve y temporal cara al fin de semana.
EL PERIÓDICO abre un hilo en directo con la última hora del impacto del temporal.
Emergencias baraja enviar un Es-Alert por el aviso rojo por viento en la C. Valenciana
La alerta roja por viento "huracanado" en la provincia de Castellón, decretada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para mañana sábado, ha llevado al Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) de la Generalitat Valenciana a enviar un aviso especial debido a las inclemencias meteorológicas generadas por la borrasca Oriana. Además de este aviso especial, la Generalitat baraja el envío de un nuevo mensaje Es-Alert para alertar a la población y pedirle tomar "precauciones" ante posibles incidentes por las fuertes ráfagas de viento. El mensaje de texto se enviará "a lo largo del día de hoy", según ha explicado la secretaria autonómica de Emergencias e Interior, Irene Rodríguez, a los medios de comunicación. Emergencias esperará "al momento más oportuno".
Del viento a la nieve: la Cerdanya y el Berguedà vuelven a teñirse de blanco
El vendaval histórico de este jueves ha dado paso a la llegada de un nuevo frente. Catalunya vive este viernes un día pasado por agua y nieve en cotas de alta montaña. Es el caso de la Cerdanya, donde por la mañana ha comenzado a caer una ligera nevada que ha cubierto tejados y jardines de municipios como Puigcerdà y Llívia.
El Servei Meteorològic de Catalunya ha emitido un aviso por nieve que puede dejar, desde las 19 horas de este viernes y hasta el sábado, acumulaciones de más de 20 centímetros en cotas superiores a los 1.300 metros. Por ahora, la nevada se extiende por el valle de la Cerdanya y también afecta a cotas altas —entre 900 y 1.000 metros— del Berguedà, como en la población de Bagà.
Castellón, en alerta este sábado
La máxima alerta estará activa durante todo el sábado 14 de febrero: desde la próxima medianoche hasta el comienzo de la madrugada del domingo. La Aemet advierte de la posibilidad de que las rachas de viento del noroeste sean tan violentas que superen incluso los 140 km/ en todo el norte de Castellón (interior y litoral) y en el interior sur de la provincia.
En el litoral sur, por su parte, el aviso indica que las rachas podrán sobrepasar los 130 km/h. En esta zona, el umbral del aviso rojo está situado en esa cifra y no en los 140 km/h.
España registra 429 l/m2 de lluvias acumuladas desde el 1 de octubre, un 38% más de lo habitual
Las precipitaciones acumuladas en España desde el inicio del año hidrológico a inicios de octubre se cifran en 429 litros por metro cuadrado (l/m2), según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) recogidos por Europa Press. Esto supone un 38% más de lo habitual: 310 l/m2.
Por zonas, las precipitaciones superan los valores normales en la mayor parte del territorio peninsular excepto por una franja en el Cantábrico que va desde Asturias hasta Navarra y de un área reducida en el interior de Aragón. En este marco, AEMET destaca especialmente el cuadrante suroeste de la Península, junto con Extremadura, así como puntos de la fachada mediterránea, donde los acumulados superan ampliamente los valores normales y llegan incluso a duplicarlos.
'Oriana' dejará viento de 100 km/h en el este peninsular y nieve desde 500 metros este fin de semana
La borrasca 'Oriana' provocará tiempo adverso el viernes y el sábado en la Península y Baleares, con rachas muy fuertes de viento de más de 100 kilómetros por hora (km/h) en el este peninsular, temporal marítimo, lluvias y nevadas en cotas bajas (700 metros en el norte este viernes y 500 m el sábado), de acuerdo con la predicción del portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Rubén del Campo.
Además, las temperaturas descenderán y se amanecerá con heladas el sábado y el domingo. Sin embargo, a partir del domingo subirán las temperaturas y se impondrá el anticiclón y al menos durante unos días las precipitaciones quedarán acotadas a zonas del norte peninsular.
Investigan como accidente laboral la muerte de una trabajadora en una nave por el viento
Los Mossos d'Esquadra investigan como accidente laboral la muerte de una trabajadora al caerle encima el techo de una nave industrial en Barcelona durante el temporal de vientos huracanados que ayer azotó buena parte de Cataluña y obligó a suspender clases y actividad sanitaria no urgente.
Según ha informado este viernes la policía catalana, el accidente ocurrió ayer a las 12:10 horas del mediodía en una nave industrial del distrito de Sant Andreu de Barcelona, donde el viento alcanzó ráfagas de hasta 105 kilómetros por hora.
La Aemet activa el aviso rojo por vientos huracanados de más de 140 km/h en la Comunitat Valenciana
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) sube el aviso por fuertes vientos a nivel rojo (peligro extremo) ante las rachas huracanadas de viento del noroeste que se esperan para el sábado 14 de febrero en la Comunitat Valenciana y que pueden llegar a superar los 140 km/h.
La zona afectada por este aviso rojo será, "sobre todo el interior de Castellón, donde se espera lo peor" de este temporal, tal y como señala Jorge Tamayo, delegado de la Aemet en la Comunitat Valenciana. Los meteorólogos de Aemet ya barajaban desde hace horas la posibilidad de subir el aviso al máximo nivel de riesgo (aviso rojo) ante la previsión el sábado de fortísimas rachas de viento del noroeste. Era sólo cuestión de esperar y ver cómo evolucionaba la situación.
Un herido en estado crítico y dos en estado grave siguen ingresados tras el episodio de viento
Permanece ingresado un voluntario de Protecció Civil de 22 años en el Hospital de Bellvitge, en estado crítico pero estable, que formaba parte del grupo que trabajaba en Sant Boi de Llobregat.
En el Hospital Vall d’Hebron sigue ingresada también una persona de 68 años en estado grave, con fractura de pelvis y fémur y traumatismo torácico. Le cayó encima una farola en Barcelona.
Además, en el Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta está hospitalizado un operario de la construcción de 56 años en estado grave, con la pierna catastrófica, después de que le cayera encima una pared en Sant Pau de Segúries mientras trabajaba.
Tres heridos por los fuertes vientos reciben el alta en Catalunya
Tres de los heridos por los fuertes vientos del jueves han recibido el alta y tres personas más continúan ingresadas, una de ellas en estado crítico.
Uno de los que ha recibido el alta es uno de los voluntarios de Protecció Civil que resultó gravemente herido en Sant Boi de Llobregat por la caída de árboles. Tiene 23 años y estaba ingresado en el Hospital de Bellvitge.
También han recibido el alta dos personas de 54 y 51 años que se encontraban menos graves en el Hospital d’Olot. Estaban trabajando retirando un árbol en Ribes de Freser y este les cayó encima.
