Rachas de viento

Alicante aplaza el carnaval por el fuerte viento: ya hay nueva fecha

El Ayuntamiento prohíbe la instalación de terrazas y veladores en la vía pública durante todo el sábado, mientras cancela las actividades deportivas y cierra el Cementerio hasta la 8.00 del domingo

El tiempo en Alicante para el fin de semana: alerta naranja por fuertes vientos

El tiempo en Alicante para el fin de semana: alerta naranja por fuertes vientos / INFORMACIÓNTV

Alejandro J. Fuentes

El Ayuntamiento de Alicante ha suspendido el Sábado Ramblero previsto para este día 14, ante la alerta naranja por fuertes vientos decretara por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y ha aplazado la celebración del Carnaval a la noche del próximo viernes 20. El Centro de Coordinación Operativa Local (Cecopal), reunido nuevamente este viernes bajo la presidencia del alcalde, Luis Barcala, también ha acordado la prohibición de la instalación de veladores, terrazas y otros elementos en la vía pública durante todo el sábado y hasta las 8:00 horas del domingo, así como la cancelación de todas las actividades deportivas al aire libre y el cierre del Cementerio al público en general.

La previsión meteorológica actualizada de Aemet contempla que la alerta amarilla por viento que se mantiene durante todo el viernes pase a naranja desde la medianoche del sábado al domingo y durante toda esa jornada ante la posibilidad de que se registren rachas de más de 90 kilómetros a la hora en el término municipal de Alicante y todo el litoral sur de la provincia. Las nuevas medidas acordadas por el Cecopal, que continúa activado con carácter preventivo para evaluar la situación meteorológica, se suman a las que ya se habían acordado a primera hora del viernes, tales como la suspensión de los mercadillos el sábado y de los carnavales infantiles al aire libre en los colegios y el pregón y verbena previstos el viernes en la Plaza del Carmen, el cierre del Castillo de Santa Bárbara y de los parques, jardines y zonas con arbolado monumental.

Desde la MeCa, la entidad que organiza actividades de carnaval en Alicante, han afirmado que el pregón se trasladará al siguiente viernes, día 20 de febrero y que se hará lo propio con el sábado de carnaval, con conciertos en la Plaza del Carmen, que tendrá lugar el 21 de febrero. El resto de la programación prevista para a partir del martes, según han asegurado, se mantiene.

Del mismo modo, quedan suspendidos los actos de carnaval previstos en la vía pública por una docena de entidades festeras y la procesión cívica por los Mártires de la Libertad programada en la tarde del sábado en Villafranqueza, cuyo acto tendrá que celebrarse en el interior del panteón. La decisión de que el Sábado Ramblero, tanto la fiesta infantil como la adulta, se aplace a la noche del próximo viernes 20 se debe a que el domingo 22 se disputa la trigésima edición de la Media Maratón Internacional y 10K Aguas de Alicante, cuyo recorrido transcurre por la Rambla de Méndez Núñez y requiere un amplio dispositivo previo de montaje y señalización.

El CAUS se mantiene abierto hasta mediodía del domingo

El Cecopal también ha acordado mantener cerrados el circo instalado en la avenida del Doctor Rico y una actividad de hinchables en el barrio de Rabasa. En cuanto al Centro de Acogida y Urgencias Sociales (CAUS) del Ayuntamiento, sus puertas permanecen abiertas para personas sin hogar desde las 20 horas del jueves hasta mediodía del domingo.

Después de una jornada del jueves con unas 200 intervenciones de la Policía Local y los Bomberos a causa del viento, la noche y las primeras horas del viernes han transcurrido sin ninguna incidencia reseñable por las inclemencias meteorológicas.

Las jornadas de San Valentín, en interior

Por otra parte, el Ayuntamiento ha anunciado que trasladará este sábado a espacios interiores las jornadas de "dinamización comercial" convocadas con motivo de San Valentín. La decisión se ha tomado ante la previsión de los vientos y desde la Concejalía de Comercio, liderada por Lidia López, han decidido que las jornadas se desarrollen en el interior de los mercados municipales de Babel, Benalúa, Carolinas y Central, y también en las galerías de alimentación de Churruca, Pla-Carolinas, la Florida y Fontana entre las 11:00 y las 14:00.

La iniciativa, que lleva como lema "Lo bueno lo encontrarás en el comercio local", pretende apoyar el comercio de proximidad para fomentar el consumo. En los sitios indicados se instalarán fotomatones paa que los ciudadanos se puedan realizar fotos y participar en un sorteo para optar a medio centenar de premios rellenando tarjetas con sus datos. El sorteo se realizará el lunes 16 de febrero.

