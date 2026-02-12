Poco viento en la ciudad de Girona: una ciudad a medio gas

La gran bandera catalana de la plaza Catalunya apenas se mueve, ni tampoco las ramas de los árboles de al lado. En el parque infantil, muchos abuelos con sus nietos, que hoy no han ido a la escuela a causa de la alerta que ha suspendido la actividad docente en todo el país. Algún padre, incluso, se preparaba para hacer una ruta en bicicleta con sus hijos hacia Sant Daniel. A pocos metros de allí, el CAP de la calle Santa Clara mostraba una imagen de tranquilidad poco habitual, porque se habían suspendido todas las visitas no urgentes.

Por las calles de la ciudad circulaban pocos coches y algunos repartidores de paquetería admitían que hoy irían mucho más rápido para completar la ruta prevista. Los comercios del centro de la ciudad están inusualmente vacíos. Las incidencias por lo que algunos anunciaron como el vendaval más importante de los últimos quince años se concentran sobre todo en el área metropolitana. En la provincia de Girona, las principales afectaciones han sido sobre todo en Rodalies, que ha suspendido el servicio por la caída de árboles en la vía.

En Figueres, capital del Alt Empordà y de la tramontana, se vive este jueves una imagen inédita, que no se veía desde la pandemia: sus tres mercados, vacíos, sin ningún puesto. La alerta ha obligado a suspender el mercado de ropa del paseo Nou y los dos mercados de fruta y verdura de las plazas del Gra y de Catalunya. Este hecho ha generado desconcierto entre algunos clientes habituales, sobre todo gente mayor, que no estaban al corriente de esta suspensión, a pesar de los avisos emitidos ayer sobre este vendaval que, a media mañana, todavía no había hecho acto de presencia en la ciudad. Personas con el capazo en la mano o tirando del carrito de la compra han sido protagonistas de una situación que contrastaba con los tres espacios vacíos, ocupados por los peatones que transitan de un lado a otro de cada plaza.

Ripollès y la Garrotxa

El vendaval sí se ha notado con más fuerza en las comarcas del interior, como el Ripollès y la Garrotxa. La peor parte se la ha llevado un vecino de Sant Pau de Segúries, que ha resultado herido grave al caérsele un voladizo encima de la pierna. En Molló, donde se han registrado rachas superiores a los 100 km/h, un árbol ha caído sobre una línea eléctrica y ha dejado el municipio sin luz.

En Blanes, se han registrado rachas de viento de 90 km/h, algo poco habitual en el municipio. Ha sido a las cuatro de la madrugada, cuando se ha registrado el momento “álgido” del episodio de viento en el municipio, según ha informado el jefe de Protección Civil, Xavier Benet. Esto ha provocado una decena de incidencias, como por ejemplo la caída del toldo de un establecimiento.