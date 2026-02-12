Los temporales de viento más intensos en Catalunya de las últimas décadas: del fatídico 2009 en Sant Boi a la borrasca Gloria

El temporal de viento que este jueves afecta a Catalunya es el más importante de los "últimos 15 o 20 años", en palabras de Sarai Sarroca, directora del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat). Las fuertes rachas de viento, que superan los 100 km/h en varios puntos, han obligado a suspender toda actividad educativa, universitaria, deportiva y sanitaria no urgente. En la memoria, un fatídico precedente: los cuatro niños que fallecieron al desplomarse el techo de un polideportivo de Sant Boi de Llobregat por el fuerte temporal de viento que afectó a Catalunya en enero del 2009.

Aquel precedente mortal, en un episodio que causó otros tres fallecidos, ha marcado las restricciones de movilidad decretadas este jueves, con 20 comarcas alerta máxima por los fuertes vientos que ya han provocado numerosas incidencias, principalmente debido a la caída de ramas, árboles, mobiliario urbano y señales. Hasta esta mañana, los Bombers han atendido 1.252 avisos relacionados con el viento desde medianoche; la mayoría de avisos generados desde Barcelona, Terrassa y Mataró.

"El destructivo vendaval de 2009"

El fuerte temporal de enero de 2009 dejó rachas de viento de hasta 126 km/h por hora en el centro de Barcelona. Un fenómeno que, ese mismo año, se equiparaba a un temporal de 1989 que dejó tres muertos en la Península. Las crónicas de aquella jornada hablaban del "vendaval más destructivo de los últimos años, quizá décadas", tal como escribió Antonio Madridejos en este diario el 27 de enero de 2009. Fueron varios los factores que lo hicieron excepcional: "Las velocidades extremas alcanzadas, pues se han superado con facilidad los 90 kilómetros por hora; la gran duración de las rachas violentas, en ocasiones más de seis horas seguidas, y finalmente la extensión territorial del fenómeno, con especial incidencia en una zona muy urbanizada y humanizada".

La valla del campo de béisbol de Sant Boi, repleta de objetos en memoria de los cuatro niños fallecidos, esta mañana. / EPC

Tres días antes, durante el fuerte temporal, una veintena de niños que estaba entrenando al aire libre en el campo de béisbol de Sant Boi decidió refugiarse dentro del pabellón. El viento arrancó el techo metálico de la instalación, causando el derrumbe de las paredes, que sepultaron a 13 personas. Cuatro niños de entre 9 y 12 años fallecieron. En 2012, cuatro años después de la tragedia, se determinó que también influyeron las deficiencias de la construcción, indemnizando así a las familias de los niños fallecidos.

Dos víctimas por el viento en 2014

9 de diciembre de 2014. Ese día, debido al fuerte temporal de viento del norte que vivió Catalunya, dos personas murieron en Terrassa por la caída de un muro y un tren de la R3 descarriló en Les Franqueses del Vallès, resultando herido el maquinista.

La caída del muro se produjo en la plaza de la Dona de Terrassa, sepultando a dos personas que en ese momento circulaban por la zona; un joven de 27 años y una menor de entre 15 y 17. En aquella jornada, las rachas máximas alcanzaron los 120 km/h en zonas de montaña como el santuario de Queralt, 114 km/h en Núria o una espectacular racha de 205 km/h en el puerto de Envalira, Andorra. En áreas de menor altitud, como Sabadell, se llegó a los 97 km/h.

La borrasca Gloria

En enero de 2020, el temporal que ocasionó la borrasca Gloria causó 13 muertos en España, cuatro de ellos en Catalunya, en un episodio con fuertes vientos, lluvias y nevadas. Se produjeron desbordamientos de ríos, numerosos destrozos en los paseos marítimos, cortes de luz y elevadas pérdidas en la agricultura. Pese a que los protagonistas fueron la lluvia y el temporal marítimo, el viento fue clave para magnificar el fenómeno, con rachas sostenidas de más de 100 km/h en muchos puntos del litoral durante más de dos días.