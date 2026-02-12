Día complicado
GRÁFICOS | El temporal de viento deja rachas de más de 100 km/h en Barcelona sin alcanzar récords absolutos en Catalunya
Los 166 km/h registrados en Puig Sesolles destacan en una jornada en la que las estaciones meteorológicas no han anotado ningún máximo histórico pero en el que las incidencias materiales y personales se han agravado al sucederse el episodio meterológico en el área metropolitana
Directo | Barcelona no baja la guardia tras sufrir rachas de viento de más de 100 km/h
Una mañana de vendaval en El Prat: resignación, 'coworkings' improvisados y alguna que otra carrera
Sin haber sido una jornada de récords meteorológicos, las consecuencias del fuerte temporal temporal de viento en Catalunya se han dejado notar de manera sensible. Con rachas que han llegado a alcanzar los 166 km/h y que frecuentemente han superado los 100 km/h en el Área Metropolitana de Barcelona, el viento ha marcado una jornada atípica que ha condicionado totalmente la vida de los catalanes.
Con más de 600 actuaciones de los Bombers, casi 2.000 llamadas al teléfono 112, en su mayoría por caídas de árboles o trozos de edificaciones, y un total de 1.500 incidentes registrados, lo peor, como por desgracia viene siendo habitual en estos casos, se ha focalizado en el daño personal, con nueve personas hospitalizadas, seis de ellas en estado grave.
En Barcelona se ha registrado un pico de 105,1 km/h en el Port, un dato que muestra la virulencia del viento que hemos sufrido a lo largo de la mañana de este jueves, pero que a nivel histórico solo alcanza a colarse en el top 15 de marcas históricas de la capital catalana y la tercera de esa estación meteorológica.
Por otro lado, un punto tan céntrico y protegido urbanísticamente como el Raval se ha encaramado hasta los 87,1 km/h, el segundo dato más alto de los más de 20 años de vida que tiene la estación meteorológica.
A pesar de lo complicado de la jornada vivida a causa de las afectaciones por el viento, ninguna estación barcelonesa de la red del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha registrado récord absoluto en sus mediciones, cuyos datos más extremos sucedieron en dos temporales pretéritos: el de Levante de 2001 y el trágico temporal de viento de 2009 en el que cuatro niños de entre 9 y 12 años fallecieron a consecuencia del hundimiento del techo de un pabellón deportivo en Sant Boi.
Lejos de los récords
En todo el frente del litoral central y el Área Metropolitana es donde se ha focalizado el temporal con vientos de poniente y del noroeste. Badalona ha superado los 100 km/h y El Prat ha registrado una racha de 103 km/h.
Fuera del entorno urbano, el Montseny, el Pirineo y el Prepirineo y, cómo no, el Alt Empordà, han sido las zonas de Catalunya que han acaparado las rachas más virulentas de viento.Una punta de 166 km/h en Puigsesolles ha sido el tope del día en uno de los picos que suele registrar habitualmente las rachas de viento más fuertes de Catalunya.
En el Pirineo, Espot ha rozado los 140 km/h y Boí se han movido en la franja de los 120 km/h, registros similares a los anotados en El Port del Compte (123,5 km/h) y Portbou (122 km/h).
Sin embargo, son datos que entran dentro de las máximas habituales en estas regiones quedándose lejos de los récords históricos. Por poner dos ejemplos: el dato de hoy de Puig Sesolles solo alcanza a ser el 81 de toda la serie histórica; el de Portbou se queda muy lejos de la máxima registrada en la localidad empurdanesa que es, también, el récord absoluto en Catalunya (200,5 km/h).
