MAPA | Así va evolucionando el temporal de viento en Catalunya: las rachas van a más esta mañana

Tal y como apuntaban los pronósticos, Catalunya se ha despertado este jueves con vientos huracanados y rachas por encima de los 100 kilómetros por hora. Los modelos apuntan a que el temporal, que ha empezado de madrugada, seguirá cogiendo fuerza hasta como mínimo el mediodía. Después, los vientos aflojarán un poco pero seguirán siendo potencialmente peligrosos. Los primeros registros apuntan a que entre las seis y las siete de la mañana, en zonas de montaña como en la estación de Puig Sesolles ya se han registrado rachas de 166,7 km/h, en Espot se ha llegado a los 138,6 km/h, en Boí a los 119 y en Montserrat a los 114 km/h. En el arranque de la jornada, Barcelona y varios municipios del área metropolitana ya han llegado a los 100 km/h, algo casi inédito para estas zonas. Y todo apunta a que estas cifras irán a más a lo largo del día conforme se intensifique la borrasca Nils.

El día ha arrancado con rachas extremadamente fuertes que, tal y como advertían los meteorólogos, están golpeando con especial intensidad núcleos urbanos muy poblados y zonas donde normalmente no suelen registrarse vientos tan elevados. En Mataró, capital del Maresme, el viento ha soplado con una intensidad inaudita durante la noche y se han superado los 104 km/h desde primera hora de la mañana. En Badalona se ha despertado con vientos de hasta 101 km/h. En el Prat, en los alrededores del aeropuerto, se ha llegado a los 103 km/h. Y en el Puerto de Barcelona se han vivido rachas de hasta 105 km/h. Estas cifras destacan como las más altas del año y, en algunos casos, incluso entre las más elevadas de los últimos años en estos municipios catalanes.

En Barcelona ciudad, aún entre el amparo de los edificios y grandes infraestructuras, el viento también ha desatado su furia. En la estación del Raval, en pleno centro, se han rozado los 90 km/h. En Zona Universitaria, hacia el norte, se ha llegado a los 74,9 km/h. Y en el Observatori Fabra, en plena montaña del Tibidabo, se ha llegado también a los 75 km/h. Muchas de estas cifras no se registraban desde como mínimo principios del 2020, cuando la ciudad fue golpeada por la borrasca Gloria.

Los pronósticos tanto de Meteocat como de la Aemet apuntan a que el viento irá cogiendo intensidad a lo largo de la mañana y hasta como mínimo el mediodía. Los avisos se mantienen activados hasta como mínimo las ocho de la tarde ya que, según afirman desde la Generalitat, aunque el viento irá a menos durante la tarde sigue sigue habiendo peligro de caída de árboles y elementos urbanos debido al impacto de los fuertes vientos de la mañana. Por ahora, todo apunta a que después del vendaval de este jueves la situación se volverá a complicar a partir del viernes, cuando se espera la llegada de la borrasca Oriana.