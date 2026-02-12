¿Con qué fuerza tiene que soplar el viento para poner tu vida en peligro?

El fuerte temporal de viento que afecta a Catalunya, con rachas que superan los 100 km/h en el litoral y prelitoral, ha causado ya numerosas incidencias por la caída de ramas, árboles y mobiliario urbano. La caída de un árbol sobre unos operarios en Sant Boi que trabajaban en la afectación del temporal ha dejado un herido grave que ha tenido que ser trasladado al Hospital de Bellvitge, con más de 20 heridos de diversa consideración atendidos por el Sistema de Emergencias Médicas desde que empezara el temporal.

Resulta oportuno preguntarse en medio de este temporal con qué fuerza debe soplar el viento para poner nuestra vida en peligro. La Generalitat decidió ayer suspender las clases en la educación obligatoria y la universidad, además de las actividades deportivas y las sanitarias no urgentes. También aconsejó el teletrabajo en los casos en los que fuera posible ante las fuertes rachas de viento previstas.

Pérgola caída en la plaza de la Dona de Badalona por el fuerte viento de este jueves / Zowy Voeten

¿A partir de qué velocidad el viento es dañino?

El umbral meteorológico oficial para clasificar un episodio de viento como dañino es una velocidad de unos 90 km/h, de acuerdo con una publicación académica de Biology Insights. Cuando las previsiones prevén que el viento alcanzará o superará este valor, es categorizado como fenómeno meteorológico severo, activando la emisión de alertas como ha ocurrido este jueves en Catalunya, donde el riesgo es máximo en buena parte del territorio. Hasta el momento, las rachas registradas más destacadas son los 167 km/h del Puig Sesolles, en la cima del Montseny, los 134 en Espot, los 119 de la Vall de Boi o los 104 de Mataró.

Se consideran vientos moderados cuando la velocidad está comprendida entre los 21 y 40 km/h; fuertes entre 41 y 70 km/h; muy fuertes cuando alcanzan una velocidad media entre 71 y 120 km/h; y huracanados cuando superan los 120 km/h. Al llegar a velocidades tan elevadas crece sustancialmente la posibilidad de que estructuras y objetos colapsen. A partir de los 60 km/h, incluso algo menos, las ventadas pueden afectar al equilibrio. Cuando superan los 80 km/h, caminar ya resulta difícil.

Los 90 km/h representan la fuerza mínima necesaria para provocar daños estructurales menores y alteraciones considerables en las infraestructuras, provocando la caída de ramas y objetos en las carreteras y aceras, pudiendo dañar también cobertizos o superficies como placas solares. La caída de objetos a estas velocidades los convierten en peligrosos proyectiles en caso de impacto.

Es por ello que, en este contexto, Protecció Civil insiste en la necesidad de reducir al máximo la movilidad y evitar desplazamientos innecesarios. En caso de estar en el exterior, se pide extremar la precaución con el mobiliario urbano, el alumbrado, las motos y coches estacionados, las grúas, los contenedores y el arbolado. En el litoral, se recomienda no aproximarse a espigones, rompeolas y paseos marítimos cuando el oleaje rompa con fuerza.