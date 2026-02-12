¿Cómo caminar en situaciones de fuerte viento?

Fuerte temporal
Última hora de la alerta roja por fuerte viento en Catalunya, hoy en directo | El vendaval irá a más hasta el mediodía y deja ya cinco heridos
Protecció Civil, ante el temporal de fuerte viento que azota hasta 20 comarcas de Catalunya, ha insistido en la necesidad de reducir al máximo la movilidad y evitar desplazamientos innecesarios después de que ayer el Govern suspendiera toda actividad educativa, universitaria, deportiva y sanitaria no urgente.
Durante las fuertes rachas de viento, que están alcanzando los 100 km/h en varios puntos de Catalunya, se están produciendo numerosas incidencias, principalmente debido a la caída de ramas, árboles, mobiliario urbano y señales; también se ha producido la caída de un muro de la empresa SGS Tecnos de Sant Joan Despí, que centra su actividad en la radiografía industrial.
Medidas de autoprotección
Ante esta situación, y en caso de estar obligados a realizar un desplazamiento andando, se pueden seguir una serie de recomendaciones para mitigar los riesgos que ello supone. Estas son las medidas de autoprotección de Protecció Civil en caso de caminar en el exterior:
- En la ciudad, es conveniente alejarse de casas viejas, cornisas y muros, y evitar pasar ante edificaciones en construcción o en mal estado. Esté atento además al mobiliario urbano, andamios, grúas, letreros luminosos, vallas publicitarias o cualquier otro elemento que pueda caer o ser arrastrado por el viento.
- Evite caminar por jardines o zonas arboladas.
- Las grúas y los tendidos de transporte de energía eléctrica (torres, postes y cables) también son peligrosos. Aléjese y en caso de riesgo avise al 1-1-2
- Abstenerse de subir a lugares altos y expuestos al viento, como andamios u otras construcciones, sin las adecuadas medidas de protección.
- En el litoral, se recomienda no aproximarse a espigones, rompeolas y paseos marítimos cuando el oleaje rompa con fuerza.
En la montaña puede ser habitual encontrarse con repentinas rachas de viento fuerte. Es por ello que algunas recomendaciones para ese tipo de situaciones pueden ser igualmente aplicables a un temporal de viento en ciudad. Encogerse un poco o moverse en diagonal respecto a la dirección del viento puede ser de gran ayuda; la clave es intentar reducir la superficie del cuerpo expuesta a la presión del viento.
Si las rachas son considerables, de más de 60 km/h, puede ser complicado mantener el equilibro. Se recomienda concentrarse y enfocarse en la estabilidad, evitar dar pasos muy largos y levantar demasiado las piernas. Echar el peso hacia la dirección del viento es peligroso, puesto que un cambio repentino nos haría tropezar.
Evitar salir y asegurar puertas y ventanas
De todas maneras, ante una alerta de temporal de viento es importante mantenerse informado de las previsiones meteorológicas y estar atento a las indicaciones que se vayan dando, además de evitar, en la medida de lo posible, salir de casa. Igualmente importante es cerrar y asegurar puertas, ventanas y toldos para evitar corrientes de aire que puedan llevar a la rotura y caída de cristales.
Protecció Civil también recomienda retirar de ventanas, balcones y azoteas las macetas y todos los objetos que puedan caer a la calle y provocar un accidente y revisar las viviendas para que no haya cornisas, balcones o fachadas en mal estado que puedan producir caídas de cascotes y escombros.
