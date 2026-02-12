La borrasca Oriana activa nuevos avisos por viento, nieve y temporal marítimo a partir del viernes en Catalunya

Tras un jueves marcado por el vendaval histórico de Nils, que ha dejado rachas de entre 100 y 160 km/h en varios puntos de Catalunya, los modelos apuntan que la calma tan solo durará unas horas. Este viernes por la mañana la jornada se perfila como tranquila. Pero a partir de la tarde, la llegada de la borrasca Oriana obliga a activar de nuevo los avisos por viento, nieve y temporal marítimo en gran parte del territorio catalán. El sábado se perfila como una jornada especialmente adversa, con decenas de avisos de nivel naranja activados ante rachas de más de 70 km/h y olas de 2,5 metros. Desde Protecció Civil ya se han activado todos los protocolos frente a estos eventos y se pide a la población extremar precauciones mientras dure esta borrasca, que por ahora se perfila como la última del tren que nos acompaña desde inicios de año.

El Servei Meteorològic de Catalunya advierte de la llegada de Oriana a partir de la tarde del viernes. Los modelos indican que este frente golpeará con fuerza el tercio sur del territorio, desde Lleida hasta Terres de l'Ebre, y buena parte de la franja pirenaica, desde el Empordà hasta la Vall d'Aran. El viernes por la tarde hay decenas de avisos activados por viento, de los cuales destacan varios de nivel naranja en comarcas como el Baix Penedès, Tarragonès, Baix Ebre y Montsià, por un lado, y el Vall d'Aran, Pallars Sobirà, Pallars Jussà y Alta Ribargorça, por otro lado. En estas comarcas pirenaicas también se ha activado un aviso de nivel amarillo por nevadas a partir de los 1.000 metros. Para esta jornada también se esperan lluvias dispersas que podrían afectar cualquier punto del territorio.

Todo apunta a que la situación se complicará más cara al sábado. Para esa jornada hay avisos de nivel naranja activados desde primera hora de la mañana hasta la noche. Y aunque todo apunta a que no llegarán ni a la extensión ni a la intensidad de Nils, también abarcarán buena parte del territorio catalán. El sábado por la mañana están en aviso naranja todas las comarcas desde el Segrià hasta el Montsià y desde el Penedès hasta Tarragona. Los avisos también se extienden hacia los Pirineos, desde la Val d'Aran hasta el Empordà. En total, son una veintena las comarcas en aviso naranja por vientos durante el sábado y varias más las que vivirán el día con avisos de nivel amarillo.

Según explica la meteoróloga Mar Gómez, de la plataforma eltiempo.es, lo que más preocupa del sábado es que los vientos vuelvan a superar los 100 km/h en varios puntos de Catalunya. "La combinación de una borrasca muy profunda y un marcado gradiente de presión generará un flujo muy intenso del noroeste que impactará directamente en el nordeste peninsular. Cuando la diferencia de presión es tan acusada en poco espacio, el aire se acelera con mucha fuerza, y eso se traduce en rachas muy violentas", afirma la experta, quien también explica que "la orografía catalana puede amplificar el fenómeno", ya que "el viento puede canalizarse entre el Pirineo y el litoral, reforzándose en zonas de montaña".

En Barcelona no hay por ahora activado ningún aviso por viento ni por otros fenómenos meteorológicos adversos cara al fin de semana, pero la situación podría cambiar debido a la errática evolución de las borrascas. Donde sí hay avisos, de nivel amarillo, es en el Baix Llobregat a partir del sábado. En esta zona, ya muy golpeada por el paso de Nils, preocupa que el viento de Oriana provoque el derrumbe de árboles o elementos urbanos ya dañados por los vientos de este jueves.