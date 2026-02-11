Toda Catalunya activa avisos por fuertes rachas de viento y temporal marítimo tras la llegada de la borrasca Nils

La llegada de la borrasca Nils, la decimocuarta desde que empezó la temporada de borrascas y la octava desde que empezó el 2026, ha obligado a activar avisos por viento en toda Catalunya y por temporal marítimo en buena parte del litoral. Entre el miércoles y el jueves, el Servei Meteorològic de Catalunya ha encendido decenas de avisos de nivel amarillo y naranja ante el riesgo de que se produzcan rachas de viento de más de 70 km/h en prácticamente todo el territorio y olas de más de 2,5 metros en buena parte de las localidades costeras. Desde Protecció Civil ya se ha activado la fase de alerta del plan VentCant y todos los protocolos de seguridad los vientos casi huracanados previstos para estos días. También se reclama a al población que extreme precauciones mientras dure este episodio.

Los modelos indican que los vientos irrumpirán con fuerza durante la madrugada del miércoles. Desde primera hora hay avisos activados en prácticamente todo el litoral y prelitoral catalán, desde el Maresme hasta el Montsià. Los avisos más severos, de nivel naranja, abarcan comarcas como el Baix Llobregat, Vallès Occidental, Bages, Anoia, Alt Penedès, Baix Penedès, Alt Camp, Baix Camp y Tarragonès desde las seis de la mañana hasta como mínimo mediodía. Después, de cara al resto de la jornada, los avisos se suavizan a nivel amarillo pero siguen activos.

Todo apunta a que la situación escalará de cara al jueves. Para esta jornada, prácticamente todas las comarcas catalanas están en aviso por fuertes vientos. Por la mañana, todas las comarcas excepto la zona de Terres de l'Ebre y el Empordà, están en aviso naranja ante vientos de más de 70 km/h. Por la tarde, los avisos naranja se mantienen en la franja de los pirineos y en el litoral y prelitoral central. Quedan en aviso naranja la Selva, Maresme, Vallès, Barcelonès, Baix Llobregat, Garraf, Alt i Baix Penedès y Anoia, así como la Vall d'Aran, Pallars Sobirà, Alt Urgell, Cerdanya, Berguedà y Ripollès. En estas zonas, los avisos por viento se extienden hasta la noche del jueves.

La borrasca Nils también traerá como fenómeno adverso un temporal marítimo que en buena parte de la costa catalana. Para el jueves hay avisos de nivel amarillo activados en el mar de l'Empordà, la Selva, Maresme, Barcelonès, Baix Llobregat y Garraf ante el riesgo de olas de más de 2,5 metros. Las autoridades piden extremar las precauciones durante este fenómeno ya que la fuerza de las olas puede ser potencialmente peligrosa.

Ante la llegada de esta borrasca, muy marcada por el viento, las autoridades recomiendan a la ciudadanía que reside en zonas afectadas asegurar puertas, ventanas, toldos y persianas, retirar objetos que puedan caer y evitar dejar macetas o ropa en el exterior. También se aconseja no acceder a zonas expuestas como parques, bosques, espigones o paseos marítimos, ni subir a lugares elevados o inestables durante este tipo de episodios. En caso de conducir, es importante informarse del estado del tiempo, reducir la velocidad, mantener el volante con firmeza y extremar la precaución, sobre todo con vehículos grandes o remolque. En los casos más extremos, se pide evitar actividades de ocio al aire libre, especialmente en el mar o en la montaña, donde el viento puede generar situaciones de riesgo como aludes o caída de objetos.