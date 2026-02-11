Activado un aviso de nivel rojo en una quincena de comarcas catalanas ante los fuertes vientos previstos para este jueves por la mañana

El Servei Meteorològic de Catalunya ha activado un aviso de nivel rojo en una quincena de comarcas catalanas ante los vientos huracanados derivados del paso de la borrasca Nils. Este miércoles ya hay activos de nivel amarillo y naranja activos en el territorio pero, según apuntan los pronósticos, la situación empeorará en las próximas horas. El jueves por la mañana hay al menos una quincena de comarcas, incluida la de Barcelona, en alerta ante vientos de más de 70 km/h y rachas que podrían superar los 90 km/h. Protecció Civil ha activado su plan de emergencias ante este tipo de fenómenos y pide a la población extremar precauciones mientras dure este episodio.

El jueves por la mañana están en aviso rojo el Barcelonès, Baix Llobregat, Selva, Maresme, Vallès Orienta y Occidental, Garraf, Alt y Baix Penedès, Anoia, Segarra, Bages, Moianès, Lluçanès, Osona, Berguedà, Ripollès, Cerdanya, Pallars Sobirà y Alta Ribagorça. El resto de comarcas están en aviso naranja, el segundo más alto. Las únicas que quedan en aviso amarillo son las de las Terres de l'Ebre y el Baix Empordà. Los modelos indican que durante el jueves, especialmente por la mañana, prácticamente toda Catalunya podría verse golpeada por fuertes vientos.

La borrasca Nils también traerá como fenómeno adverso un temporal marítimo que en buena parte de la costa catalana. Para el jueves hay avisos de nivel amarillo y naranja activados en el mar de l'Empordà, la Selva, Maresme, Barcelonès, Baix Llobregat y Garraf ante el riesgo de olas de más de 2,5 metros. Las autoridades también han activado un plan especial de protección ante este tipo de eventos y piden extremar las precauciones durante este fenómeno ya que la fuerza de las olas puede ser potencialmente peligrosa.

Ante la llegada de esta borrasca, muy marcada por el viento, las autoridades recomiendan a la ciudadanía que reside en zonas afectadas asegurar puertas, ventanas, toldos y persianas, retirar objetos que puedan caer y evitar dejar macetas o ropa en el exterior. También se aconseja no acceder a zonas expuestas como parques, bosques, espigones o paseos marítimos, ni subir a lugares elevados o inestables durante este tipo de episodios. En caso de conducir, es importante informarse del estado del tiempo, reducir la velocidad, mantener el volante con firmeza y extremar la precaución, sobre todo con vehículos grandes o remolque. En los casos más extremos, se pide evitar actividades de ocio al aire libre, especialmente en el mar o en la montaña, donde el viento puede generar situaciones de riesgo como aludes o caída de objetos.