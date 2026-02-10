La temporada de nieve ya suma espesores de entre uno y dos metros en la Cerdanya y el Alt Urgell

La temporada de nieve 2025-26 ha dejado espesores excepcionales, especialmente en el Pirineo Oriental, con registros que no se veían desde hace al menos una década. Uno de los ejemplos más destacados es la nieve acumulada en La Molina, donde el 26 de enero se midieron 61,9 centímetros una cifra muy elevada en comparación con los 8,8 centímetros de media entre 2020 y 2024. La nieve en Masella también ha sido destacada, con valores similares en la misma fecha.

En la Cerdanya, la estación de medición situada en el Cadí Nord (Prat d’Aguiló), a 2.143 metros, alcanzó los 172 centímetros de nieve acumulada el 20 de enero, el mismo registro que se midió el 5 de febrero. El máximo histórico de la estación es de 234 centímetros en 2018. Estas cifras son una clara muestra de las nevadas excepcionales en la zona durante esta temporada.

La Cerdanya y el Alt Urgell han sido zonas privilegiadas, con cumbres elevadas y grandes cuencas nivales que han acumulado una gran cantidad de nieve. En la zona, los espesores han superado el metro de forma generalizada, destacando por su magnitud. Tal como señala Aleix Serra, jefe del equipo de Control y Calidad de Datos del Meteocat, este año la nieve ha sido abundante en cotas altas, con espesores superiores al metro alrededor de los 2.000 metros en algunos casos.

Espesores de nieve

Otro ejemplo de la magnitud de esta temporada se ha registrado en Vallter, donde el 25 de enero se midieron 230 centímetros de nieve, una cifra muy superior a la media de los últimos años. Entre 2018 y 2022, la media de acumulación en esa fecha era de solo 9 centímetros.

En Vall de Núria (Ripollès), los datos de la estación automática del Meteocat registraron 144 cm de nieve el 26 de enero, un valor que no se veía desde hace 26 años, concretamente desde 1996.

En Pastuira, en la cabecera de los ríos Ter y Freser, se midieron 144 centímetros de nieve el 27 de enero, una cifra que solo se superó en la temporada 1995-96 (145 cm).

La cantidad de agua acumulada en forma de nieve es impresionante: se estima que en el Pirineo Oriental, incluyendo la Cerdanya y el Alt Urgell, se han acumulado cerca de 230 hm³ de agua en forma de nieve, una cantidad que se traducirá en reservas hídricas en los embalses cuando llegue el deshielo. Según la Agència Catalana de l'Aigua (ACA), estos espesores representan una acumulación excepcional, con una gran parte del agua convirtiéndose en reservas en los pantanos, especialmente en la cuenca del Ter.

Así, la Cerdanya y el Alt Urgell han sido territorios destacados durante esta temporada de nieve excepcional, con espesores que superan el metro en muchos puntos y una acumulación de agua en forma de nieve que superará los 230 hm³, muy por encima de la media de otros años.