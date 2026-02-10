Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El norte de Alicante roza la noche tropical y supera los 26 grados de máxima en pleno febrero

La entrada de viento de poniente hace que la Marina Alta alcance una mínima nocturna de 19,9 grados mientras que en l'Alcoià y El Comtat la noche ha sido más calurosa que en la capital, Elche, Benidorm y Orihuela

La Aemet advierte de la llegada de la borrasca Nils, que dejará lluvias, fuertes vientos y temporal marítimo

Días que parecen de verano en pleno invierno en Alicante

Días que parecen de verano en pleno invierno en Alicante / Héctor Fuentes

Jose A. Rico

La provincia de Alicante ha rozado la noche tropical en la madrugada del martes. En concreto en la Marina Alta. Todo debido a la entrada de viento de poniente que ha hecho por ejemplo que la noche haya sido más calurosa en Alcoy, con una mínima de 15,8 grados, que en ciudades costeras como Alicante (14,1), Elche (11,7), Benidorm (14,2) y Orihuela (11,3), según la red de Avamet. Y unas máximas que han superado los 25 grados.

Así, hay que destacar como mínima más alta la de Pego, con 19,9 grados, cuando la noche tropical no baja de 20 grados. Además, Ràfol d'Almúnia, Ondara y Orba han tenido una mínima de 19,6 grados; El Verger con 19,3; y Dénia y Sagra con 19,1 grados. Todo en una jornada con aviso amarillo en el litoral norte y en el interior por viento.

Desde la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la Comunidad Valenciana han explicado que a causa del viento de poniente, la madrugada ha sido muy cálida para un día de febrero en la provincia de Valencia, algo que también se ha dejado notar en el norte de Alicante. Así, ha sido la noche más cálida en la provincia de Valencia de la última década.

La provincia ha rondado o incluso superado este martes los 25 grados por el viento de poniente

La provincia ha rondado o incluso superado este martes los 25 grados por el viento de poniente / Héctor Fuentes

Este poniente también se ha dejado notar en l'Alcoià y El Comtat, donde en l'Orxa no han bajado de los 17,5 grados, Alcosser y Beniarrés ha tenido una mínima de 16,9, Muro y Benigembla 16,8, Cocentaina 16,4 y Alcoy 15,8.

Las terrazas se han llenado con la subida de las temperaturas

Las terrazas se han llenado con la subida de las temperaturas / Héctor Fuentes

También destacan puntos del interior de la Marina Baixa, como los 16,9 grados de Polop. La noche del martes al miércoles se espera más calurosa de lo normal en el interior, aunque sin valores tan altos, siendo ya más parecidos a los de la costa.

Aviso por viento durante 54 horas

Del mismo modo, Aemet ha activado el aviso amarillo por fuertes rachas viento, que pueden alcanzar los 70 km/h, en el interior y litoral norte. Una alerta que abarca desde las 12:00 horas de este martes hasta al menos el jueves a las 18:00 horas. Así, este aviso abarca la Marina Alta, El Comtat y el norte de la Marina Baixa, que corresponden al litoral norte, y l'Alcoià, el Alto Vinalopó y parte del Medio Vinalopó y de l'Alacantí, que se enmarcan en la zona de interior de Alicante.

Máximas primaverales

Además, para esta jornada se esperaban también máximas en el litoral de la provincia de hasta 24 o 25 grados. Una previsión que se ha cumplido. La máxima ha sido en Xàbia con 26,1 grados, seguida de Elche con 25,2, Pego con 25,1, Dénia y Pedreguer con 25 y Els Poblets con 24,9 grados, según los datos de Avamet.

Otros valores a destacar son los 24,6 grados de Pilar de la Horadada, 24,3 de Torrevieja y los 24,2 de Alicante (El Moralet). Y estas máximas se mantendrán este miércoles, con previsión de que se ronden los 25 o 26 grados en el litoral.

Previsión para el miércoles

Para este miércoles Aemet prevé intervalos nubosos, sin descartar precipitaciones débiles y dispersas por la tarde en puntos del interior. Temperaturas mínimas en ascenso en la mitad sur y sin cambios en el resto; máximas en ligero ascenso. Viento del oeste ocasionalmente fuerte y con rachas muy fuertes, especialmente en el interior.

