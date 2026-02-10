Semana de contrastes en Catalunya: borrasca, viento, lluvia y temperaturas elevadas

La semana ha empezado con nubles y claros y lluvias dispersas en toda Catalunya, una situación que se mantendrá durante el martes.

Sin embargo, entre el miércoles y el jueves la ventada bufará de componente oeste y afectará de Poniente al interior y de Garbí a la costa, con una intensidad moderada.

En la mitad sur y central del prelitoral y puntos del litoral y el altiplano central habrá fuertes golpes de viento de intensidad alta, una situación que ha hecho activar en fase de alerta el plan Ventcat. Por lo tanto, el viento será el protagonista a mediados de semana y se prevé que pueda superar los 70-80 km/h.

Viento más suave en el Pirineo

Sin embargo, en el extremo noroeste y en los valles del Pirineo y Prepirineo habrá intervalos de viento flojo, con predominio del viento del sudeste hacia el nordeste.

A pesar del fuerte viento, no se prevé lluvia en las zonas afectadas por el aviso Situación Meteorológica de Peligro (SMP, por sus siglas en catalán) que difunde el Meteocat.

A lo largo del día de este martes aparecerá un frente activo en el Pirineo y Prepirineo occidental, especialmente en su ladera norte, donde la lluvia será intensa. La cota de nieve se situará en torno a los 2.000 metros y a partir del mediodía subirá hasta los 2.400 metros.

Entre 20 y 23º

A partir de este martes y hasta el jueves, las temperaturas máximas podrían llegar hasta los 20º en la mitad sur del litoral y superar los 23º en las Terres de l’Ebre (Tarragona).

Esta subida de las temperaturas está asociada a la llegada de una masa de aire de Poniente más atemperada que no dejará bajar las temperaturas mínimas por debajo de los 15-16º.

Cambios de cara al fin de semana

Sin embargo, a partir del viernes y durante todo el fin de semana, el clima podría devolvernos en toda Catalunya las temperaturas invernales, con temperaturas máximas de 12º y mínimas de 6-8º, e incluso algunas precipitaciones.

Está previsto que una potente borrasca del Reino Unido, alimentada por una masa de aire de origen Ártico, acabe llegando a Catalunya, aunque más amortiguada.

Noticias relacionadas

Este frío podría disiparse rápidamente y volvería el anticiclón la próxima semana, a partir del lunes 16, con un clima más seco y temperaturas primaverales, dejando las borrascas circulando a latitudes más altas.