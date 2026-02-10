La Aemet advierte de la llegada de la borrasca Nils, que dejará lluvias, fuertes vientos y temporal marítimo

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) advierte de la llegada de la borrasca Nils, la decimocuarta desde que empezó la temporada y la octava desde que empezó el año. Según apuntan los modelos, este fenómeno dejará rachas de viento muy furetes entre el miércoles y el jueves en amplias zonas de la Península Ibérica. También se espera que traiga lluvias, nieve en cotas altas y un intenso temporal marítimo en algunas zonas. En Catalunya ya se han activado avisos de nivel amarillo y naranja ante vientos huracanados de más de 70 km/h para el miércoles y Protecció Civil, por su parte, ha activado todos los protocolos ante este tipo de fenómenos.

Entre el miércoles y el jueves, Nils ha obligado a activar avisos por viento, fenómenos costeros y lluvias en buena parte del litoral mediterráneo, del archipiélago balear y del cantábrico. Los avisos más severos, por ahora de nivel naranja, advierten de rachas de hasta 90 km/h en zonas como el litoral y prelitoral de Tarragona, el litoral de Valencia y el Valle del Almanzora y Los Vélez. El miércoles también hay avisos naranja en la costa de A Coruña ante olas de más de 8 metros y vientos de más de 74 km/h. El jueves los avisos por temporal marítimo se extienden a todo el litoral cantábrico ante un escenario de fuerte oleaje y vientos casi huracanados.

En Catalunya, el Servei Meteorològic ha activado varios avisos por vientos entre el miércoles por la mañana y hasta como mínimo el jueves por la noche. El miércoles están en aviso todas las comarcas del litoral y el prelitoral, desde el Maresme hasta el Montsià, con los avisos más severos en Anoia, Penedès, Tarragonès y Baix Camp. El jueves, sobre todo por la mañana, se perfila como la jornada más compleja en Catalunya, con una docena de comarcas en aviso naranja ante las fuertes rachas de viento y buena parte del litoral en aviso ante el mal estado de la mar.

Ante la llegada de esta borrasca, muy marcada por el viento, las autoridades piden extremar precauciones. Se recomienda a la ciudadanía que reside en zonas afectadas asegurar puertas, ventanas, toldos y persianas, retirar objetos que puedan caer y evitar dejar macetas o ropa en el exterior. También se aconseja no acceder a zonas expuestas como parques, bosques, espigones o paseos marítimos, ni subir a lugares elevados o inestables durante este tipo de episodios. En caso de conducir, es importante informarse del estado del tiempo, reducir la velocidad, mantener el volante con firmeza y extremar la precaución, sobre todo con vehículos grandes o remolque. En los casos más extremos, se pide evitar actividades de ocio al aire libre, especialmente en el mar o en la montaña, donde el viento puede generar situaciones de riesgo como aludes o caída de objetos.