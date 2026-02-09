Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
EpsteinHuelga RenfeGabriel RufiánPeste porcinaViviendaRafa YusteEl tiempoKeir StarmerElecciones AragónVídeo Bad BunnyEncuestas Castilla LeónPedagogo
instagramlinkedin

Aviso meteorológico

Protecció Civil activa la alerta por fuertes vientos en Catalunya este miércoles

Viento extremo en Tarragona y el Ebro: más de 350 avisos a los Bomberos

Viento extremo en Tarragona y el Ebro: más de 350 avisos a los Bomberos

Ver galería

Viento extremo en Tarragona y el Ebro: más de 350 avisos a los Bomberos / ACN

El Periódico

El Periódico

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Protecció Civil ha activado en fase de alerta el plan Ventcat en previsión de fuertes vientos a partir de la medianoche de este miércoles día 11 de febrero en las comarcas de Barcelona y Tarragona. El aviso se centra en el litoral y prelitoral central, con rachas que pueden superar los 72 km/hora.

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) avisa de que el viento puede extenderse al resto de Catalunya con rachas que podrán alcanzar los 20 km/hora y un grado de peligro de 3 en una escala de 6.

La situación es consecuencia del tren de borrascas atlánticas que están afectando a toda la península y de las que ya hemos sufrido a Leonardo y a Marta.

Noticias relacionadas y más

El Meteocat considera que la situación de viento fuerte podría alargarse al jueves y al resto de la semana. Prevé componente oeste, con poniente en el interior y garbí en la costa, de intensidad moderada pero con golpes fuertes y algunos muy fuertes en la mitad sur del litoral, prelitoral y puntos de la Catalunya central.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Retrasos en el aeropuerto de Barcelona-El Prat tras el pinchazo de un avión que rodaba hacia la pista
  2. El oso y el lobo tendrán planes específicos de conservación por el 'conflicto social' que implican
  3. Catalunya abandona los planes específicos para proteger 725 especies y apuesta por actuar en 24 hábitats
  4. La AP-7 se reabrirá por completo al tráfico en sentido sur esta madrugada
  5. Catalunya da por perdida la lucha contra algunas especies invasoras: 'Es más inteligente dejarlo para no tirar el dinero
  6. Solo uno de cada tres séniors ve prioritario dejar en herencia la casa a los hijos: 'Quieren disfrutar del patrimonio en vida
  7. Francesco Tonucci, pedagogo: 'La escuela está ocupando todo el tiempo de los niños, hay demasiadas horas de colegio
  8. Los sindicatos mantienen la huelga ferroviaria tras el fracaso de las negociaciones con Transportes

Protecció Civil activa la alerta por fuertes vientos en Catalunya este miércoles

Protecció Civil activa la alerta por fuertes vientos en Catalunya este miércoles

Sergi Corral, meteorólogo, atribuye las lluvias interminables al efecto ‘jet polar’: "Los anticiclones son persistentes y no se mueven"

Sergi Corral, meteorólogo, atribuye las lluvias interminables al efecto ‘jet polar’: "Los anticiclones son persistentes y no se mueven"

De la sequía extrema a un invierno marcado por las lluvias en Catalunya: "Gran parte de este agua se perderá en verano"

De la sequía extrema a un invierno marcado por las lluvias en Catalunya: "Gran parte de este agua se perderá en verano"

¿Cómo se llamará la próxima borrasca? Adiós a Leonardo, bienvenida Marta

¿Cómo se llamará la próxima borrasca? Adiós a Leonardo, bienvenida Marta

Daños por la borrasca Leonardo: cómo reclamarlos al seguro, según la OCU

Daños por la borrasca Leonardo: cómo reclamarlos al seguro, según la OCU

¿Qué son los hidroseísmos que la borrasca Leonardo está provocando en Andalucía?

¿Qué son los hidroseísmos que la borrasca Leonardo está provocando en Andalucía?

La borrasca Leonardo llega a Catalunya y presagia una jornada de lluvias y temporal marítimo

La borrasca Leonardo llega a Catalunya y presagia una jornada de lluvias y temporal marítimo

Meteocat lanza un aviso ante la llegada de la borrasca Leonardo a Catalunya: "Aún con inestabilidad"

Meteocat lanza un aviso ante la llegada de la borrasca Leonardo a Catalunya: "Aún con inestabilidad"