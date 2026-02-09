Protecció Civil activa la alerta por fuertes vientos en Catalunya este miércoles

Protecció Civil ha activado en fase de alerta el plan Ventcat en previsión de fuertes vientos a partir de la medianoche de este miércoles día 11 de febrero en las comarcas de Barcelona y Tarragona. El aviso se centra en el litoral y prelitoral central, con rachas que pueden superar los 72 km/hora.

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) avisa de que el viento puede extenderse al resto de Catalunya con rachas que podrán alcanzar los 20 km/hora y un grado de peligro de 3 en una escala de 6.

La situación es consecuencia del tren de borrascas atlánticas que están afectando a toda la península y de las que ya hemos sufrido a Leonardo y a Marta.

El Meteocat considera que la situación de viento fuerte podría alargarse al jueves y al resto de la semana. Prevé componente oeste, con poniente en el interior y garbí en la costa, de intensidad moderada pero con golpes fuertes y algunos muy fuertes en la mitad sur del litoral, prelitoral y puntos de la Catalunya central.