De la sequía extrema a un invierno de lluvias constantes en Catalunya: "Gran parte de este agua se perderá en verano", señala un experto del CSIC

El tren de borrascas que ha sacudido todo el país desde el mes de octubre ha dejado meses de lluvias constantes. En Catalunya, después de años marcados por la sequía, con "meses enteros sin una sola gota", este año se está produciendo la situación contraria. "No solo está lloviendo, mucho sino que están siendo muy persistentes" recoge el técnico de predicción y vigilancia meteorológica Sergio Gallego.

Esta situación no es única en Catalunya, sino que en toda la península se han registrado precipitaciones especialmente persistentes. Este enero fue el segundo más lluvioso del siglo XXI. Según pudo comprobar Servimedia, también fue el más borrascoso de los últimos nueve años en España, empatado con el de 2021, cuando apareció la conocida Filomena.

Las lluvias comenzaron el 6 de enero con la borrasca Goretti, a la que siguieron Harry (día 16), Ingrid (20), Joseph (25) y Kristin (27), y en cuatro de ellas -todas excepto la primera- la Aemet se vio obligada a activar avisos rojos, que advierten de peligro extraordinario. Febrero no dará tregua y tras el paso de la borrasca Leonardo -que ha dejado una fallecida y 7.000 evacuados- llega Marta, que dejará más inestabilidad en zonas ya afectadas por acumulaciones de agua y ríos en peligro de desbordamiento, como es el caso de Andalucía.

La sequía, aún presente en la Generalitat

La consejera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz de la Generalitat de Catalunya, Silvia Paneque, destacó este viernes que las reservas de agua actuales permitan garantizar el abastecimiento al menos durante los próximos dos años y medio. El nivel actual de los embalses está al 93% tras las precipitaciones de las últimas semanas, un incremento de más de 20 puntos con respecto a hace un año.

Pese a "este contexto favorable", la consejera aseguró que mantiene intacta la hoja de ruta con el objetivo de evitar que la amenaza de la sequía alcance los niveles de hace un año y medio. "El objetivo es que Catalunya no vuelva a pasar un solo episodio como el de 2008 o el de los últimos años", reiteró Paneque, quien advirtió de que "entrar en un episodio de tener que comprar agua para todo sería un problema muy grave para mucha gente".

Por otro lado, alertó sobre los efectos del cambio climático, con "escenarios radicales de graves tormentas y sequías" que a veces llegan a ser simultáneas tal y como ocurrió en las tierras del Ebro.

"Nos olvidaremos de estas lluvias en verano"

En zonas como Catalunya, tras arrastrar una de las peores sequías de su historia, las lluvias están siendo bien gestionadas por el suelo y "no está causando grandes problemas. Aún estamos en una situación salvable", ha reconocido Felipe Bastida, Investigador del Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura (CEBAS-CSIC), en la Cadena Ser. "Todo depende del tipo de suelo, de cómo llueva y de cómo se gestione en un escenario cada vez más condicionado por el cambio climático".

Sin embargo, gestionar bien el agua debe seguir siendo una obligación, para prevenir consecuencias como las de los años anteriores. "Cuando lleguemos al verano, con las altas temperaturas, gran parte de este agua se perderá y nos olvidaremos de estas lluvias", ha añadido en el programa 'La Ventana.