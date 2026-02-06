Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fuerte temporal

¿Cómo se llamará la próxima borrasca? Adiós a Leonardo, bienvenida Marta

A partir del sábado llega la borrasca Marta, con nuevos episodios de lluvias muy abundantes en Extremadura y especialmente en Andalucía

La llegada de la borrasca Marta dejará intensas lluvias y temporal marítimo a partir del sábado en el tercio sur

La localidad gaditana de San Martín del Tesorillo y su entorno próximo inundado tras el paso de la borrasca Leonardo.

La localidad gaditana de San Martín del Tesorillo y su entorno próximo inundado tras el paso de la borrasca Leonardo. / Francisco J. Olmo / Europa Press

La borrasca Leonardo ha causado estragos en la Península esta semana, impactando especialmente en Andalucía y Extremadura con más de 7.500 evacuados y 17 municipios aislados. Y ahora que este temporal parece dar una pequeña tregua, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha avisado de la llegada de una nueva borrasca de alto impacto a partir del sábado, la borrasca Marta.

Así ha sido bautizada por el servicio meteorológico portugués este nuevo frente que traerá a España más lluvias, además de temporal marítimo y rachas de viento muy fuertes. Esta borrasca volverá a provocar lluvias muy abundantes en el tercio sur peninsular, "en zonas ya muy castigadas por las intensas lluvias de días previos".

"Continuarán llegando frentes"

Este nuevo frente hará que los chubascos puedan ser localmente fuertes en sistemas montañosos como las Béticas, sistema Central y Pirineos, así como en Galicia. En el área mediterránea hay menor probabilidad de precipitaciones.

Desde la AEMET también han pronosticado que a partir del domingo, una vez que pase Marta, "continuarán llegando frentes a nuestro país", con lluvias menos cuantiosas pero que "seguirán sumando litros en la mayor parte de la península", al menos hasta mediados de la próxima semana.

¿Llegará el final de las lluvias?

Las temperaturas volverán a bajar, así como la cota de nieve, con nevadas a partir de unos 900 a 1.000 metros en varios puntos de España. Así, según la agencia estatal, "no se acaba de ver un final claro a esta situación de lluvias tan abundantes".

Rubén del Campo, portavoz de la agencia, ha explicado que es posible que de cara a la semana del 16 de febrero las borrascas empiecen a circular por latitudes más altas y las precipitaciones queden más acotadas al norte peninsular, permitiendo una tregua al sur. Pese a ello, "todavía es un plazo muy largo, hay que tomar esta predicción con cautela, pues podría cambiar en futuras actualizaciones".

A partir del sábado, pues, llega la borrasca Marta, con nuevos episodios de lluvias muy abundantes en Extremadura y especialmente en Andalucía. De nuevo en zonas de sierra se podrán superar los 80 litros por metro cuadrado en 12 horas, que sumado a los acumulados de días previos aumentará la probabilidad de nuevas inundaciones, crecidas y deslizamientos de tierras.

Asimismo, se prevén vientos muy fuertes y temporal marítimo en Galicia y en zonas del sur y este peninsular, y también en Baleares. Las temperaturas serán algo más bajas.

El domingo seguirán las lluvias en la mayor parte del territorio, menos probables en el nordeste y regiones mediterráneas.

