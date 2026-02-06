Fuerte temporal
Daños por la borrasca Leonardo: cómo reclamarlos al seguro, según la OCU
Más de 180 carreteras españolas continúan cortadas por las lluvias e inundaciones este viernes. La borrasca Leonardo, que en principio empezará a dar una tregua aunque se esperan nuevas borrascas el fin de semana, ha afectado especialmente a Andalucía, con más de 7.500 evacuados, 17 municipios aislados y 83 carreteras cortadas; también en Extremadura. Ante esta situación, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha recordado que el Consorcio de Compensación de Seguros puede cubrir los daños causados por riesgos extraordinarios.
Las grandes crecidas del río, como el Guadalquivir a su paso por Córdoba, han obligado a pedir el desalojo de viviendas de muchos municipios y urbanizaciones andaluzas. En Grazalema, municipio gaditano, se ha desalojado a todos los vecinos del pueblo debido a las fuertes y continuadas precipitaciones que han acolmatado el acuífero hasta el punto de que supone un riesgo para la estabilidad del entorno urbano. "Se podría precipitar la destrucción de calles o casas", apuntó el presidente andaluz, Juanma Moreno.
Cómo reclamar daños al seguro
Sufrir daños en bienes por riesgos extraordinarios como los causados por la borrasca Leonardo en amplias zonas de la península, especialmente en Andalucía y Extremadura, puede ser cubierto por el seguro. En estos casos, señala la OCU, el Consorcio de Compensación de Seguros se hace cargo de las indemnizaciones para las personas, los vehículos y viviendas. Eso sí, los bienes deben estar previamente asegurados.
En caso de haber sufrido un siniestro extraordinario, la OCU recomienda comunicarlo a la aseguradora y, además, ponerlo en conocimiento del Consorcio "lo antes posible". Aunque conviene saber que aplica periodos de carencia (por ejemplo, en determinados casos 7 días desde vigencia de la primera póliza o de las siguientes si hay periodos entre medias sin cobertura) e indemniza únicamente según lo contratado en la póliza privada.
Si dichos daños no quedaran al amparo del Consorcio, "podrían estar igualmente cubiertos por el seguro del titular". En las viviendas, algunos riesgos y fenómenos de la naturaleza (lluvia, granizo, etc.) suelen estar cubiertos por el seguro de hogar cuando superan una cierta intensidad, señala la organización.
Recopilar todas las pruebas posibles
Para poder reclamar los daños al seguro, la OCU recomienda a los afectados "recopilar todas las pruebas para poder demostrar el origen y consecuencias del daño (como informes de agencias u observatorios meteorológicos, recortes de periódicos, fotos, vídeos, informes de emergencias, policía, protección civil, bomberos...) y buscar testigos. De esta forma se deben acumular todas las pruebas que acrediten el siniestro y sus efectos".
En caso de los automóviles, los daños que no se consideren extraordinarios también se pueden reclamar a las compañías de seguro si se tiene contratado un seguro a todo riesgo; también quienes tengan un seguro con lunas. De todas maneras, es importante revisar las condiciones del seguro en cualquier caso.
Pese a que en teoría estos riesgos deberían estar cubiertos, la OCU lamenta que "en muchas ocasiones os seguros no responden o retrasan y ponen trabas al pago de indemnizaciones por los siniestros. Si esto sucede, OCU anima los consumidores a reclamar ante posibles incumplimientos de contrato".
