Meteocat lanza un aviso ante la llegada de la borrasca Leonardo a Catalunya: "Aún con inestabilidad"

Los efectos de la borrasca Leonardo se comenzarán a notar ya desde este mismo jueves. Así lo ha advertido el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) en una previsión que augura inestabilidad y precipitaciones en prácticamente toda la comunidad.

Este será el sexto temporal en lo que va de año. Y es que, tal como apuntan los expertos, el tren de borrascas con el que se saldó el enero más lluvioso en España de los últimos 25 años, según cifras de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), seguirá causando estragos también este mes de febrero.

Jueves pasado por agua

La jornada ha arrancado con cielo que quedará "muy nublado o cubierto" hasta mediodía, informan desde el citado servicio meteorológico catalán. "A partir de entonces mermarán las nubes por el sur, si bien se mantendrá entre medio y muy nublado por nubes bajas, más desgajadas en las Terres de l'Ebre y en el Empordà", añaden.

En cuanto a la precipitación, esta será "débil y extendida" por todo el territorio, especialmente en el oeste. Al final del día quedarán limitadas al sur del Pirineo y al Prepirineo occidental. Las acumulaciones serán escasas en el este y algo mayores en el oeste, pudiendo ser localmente abundantes en cotas altas del Pirineo y Prepirineo occidental. La cota de nieve, por su parte, subirá de 1.600 a 1.800 metros, aunque por la mañana podrá ser algo más baja en los valles pirenaicos.

Tampoco las temperaturas experimentarán grandes cambios, con máximas que se mantendrán estables o "ligeramente más altas".

Avisos amarillos y naranjas

No solo la lluvia será protagonista; las previsiones de fuertes rachas de viento ya han provocado que desde Meteocat se hayan activado varios avisos amarillos y naranjas por situación meteorológica de peligro ante el estado del mar de cara a esta tarde. Estos afectarán a prácticamente toda la franja costera catalana, a excepción del extremo norte (Alt Empordà) y el mar de las siguientes comarcas del sur: Baix Camp, Baix Ebre y Montsià.

La peor parte se la llevarán el Garraf, Baix Llobregat y Maresme, comarcas donde el nivel de peligro asciende de moderado a alto.

Noticias relacionadas

Fin de semana con algunos chubascos

Cabe recordar que ya el miércoles se advirtió desde el servicio meteorológico autonómico de un arranque de fin de semana "aún con inestabilidad", traduciéndose esta en nubes y chubascos, especialmente el domingo, además de en un descenso de las temperaturas provocado por la entrada de aire frío.