La borrasca Leonardo llega a Catalunya y presagia una jornada de lluvias y temporal marítimo

Los efectos de la borrasca Leonardo, el duodécimo fenómeno de este tipo que se registra esta temporada, se dejarán notar a partir de este jueves también en Catalunya. Los modelos indican que el paso de este frente dejará lluvias dispersas desde primera hora de la mañana en prácticamente todo el territorio catalán y llegarán acompañados de un marcado temporal marítimo. El Servei Meteorològic de Catalunya ha activado avisos por mal estado de la mar desde el Empordà hasta el Tarragonès ante el riesgo de olas de más de 2,5 metros. Las zonas más afectadas por este fenómeno son el Maresme y la costa del Baix Llobregat, por lo que las autoridades piden extremar las precauciones en todas las zonas costeras. Protecció Civil, por su parte, ha activado la fase de prealerta de su plan frente a oleaje.

Los pronósticos apuntan a que las lluvias arrancarán el jueves por la mañana en puntos del interior y el oeste de la geografía catalana. Con el paso de las horas, todo apunta a que los chubascos se irán extendiendo a otras zonas. Los meteorólogos afirman que, a diferencia de lo que está ocurriendo en Andalucía o Portugal, en Catalunya Leonardo dejará precipitaciones de carácter leve y con acumulaciones poco importantes. En estos momentos no hay ningún aviso activado en relación con estas lluvias, que se extenderán durante toda la jornada del jueves y que, previsiblemente, solo durarán un día.

Donde sí podría complicarse el panorama es con el temporal marítimo provocado por esta borrasca. El Servei Meteorològic de Catalunya ha activado varios avisos de nivel amarillo y naranja en prácticamente todo el litoral catalán ante el riesgo de olas de más de 2,5 metros. Las zonas con más riesgos son la costa del Maresme y la del Baix Llobregat, donde el riesgo de este episodio llega a ser elevado. También hay avisos de nivel amarillo en el mar del Empordà, la Selva, Barcelonès, Garraf y Tarragonès. Desde el Protecció Civil ya se ha activado la fase de prealerta el plan #PROCICAT por las previsiones de fuerte oleaje en Catalunya y se reclama a la población "extremar precauciones".

Los modelos aún se muestran inciertos sobre cómo evolucionará esta situación pero, por ahora, todo apunta a que la inestabilidad se mantendrá durante los próximos días. Según las últimas actualizaciones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Leonardo empezará a disiparse a partir del viernes pero tan solo un día después, de cara al sábado, se espera la llegada de nuevas borrascas sobre la Península Ibérica que, previsiblemente, también descargarán con fuerza en varios puntos. Los meteorólogos aconsejan mantenerse al día de la evolución de estos frentes dada su intensidad y, sobre todo, su impacto en territorios ya castigados por las lluvias.