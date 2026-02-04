Así afectará la borrasca Leonardo a Catalunya: lluvia, nieve y viento

Catalunya encadena un tren de borrascas: Leonardo se convierte ya en la sexta perturbación que afecta al territorio en lo que va de año.

Tras el paso de Goretti, Harry, Ingrid, Joseph y Kristin, esta nueva borrasca consolida una tendencia de lluvias en todo el mapa.

De hecho, tras un enero que se posiciona como uno de los más lluviosos en décadas, las previsiones apuntan a que las precipitaciones persistirán durante febrero.

Lluvias y nieve

Y es que la previsión para este miércoles anuncia chubascos en gran parte de la geografía: Catalunya ha amanecido con el cielo cubierto de nubes grises que están descargando precipitaciones en la mitad sur del territorio.

Hasta el mediodía, se esperan lluvias en las comarcas del interior y litoral de Barcelona, Tarragona y Lleida, pero serán de intensidad débil y acumularán cantidades escasas de agua.

También nevará en el Pirineo y prepirineo occidental, donde la cota oscilará entre los 800 y 1.000 metros, y por la tarde subirá hasta los 1.400.

Llega un nuevo frente

El viento soplará moderado, especialmente en la Catalunya central y la Costa Brava aunque, de momento, no hay avisos activos.

Las temperaturas se mantendrán en la misma línea que estos días, con máximas entre los 10ºC en el interior y los 15ºC en la costa.

El pronóstico para el jueves anuncia la llegada de un nuevo frente que dejará lluvias en las comarcas de Barcelona, Lleida y Tarragona. Durante la madrugada, comenzarán los primeros chubascos en el tercio oeste del mapa y se irán extendiendo a lo largo del día.

Aviso amarillo

Aun así, serán de intensidad débil y acumularán cantidades poco abundantes, aunque podrían ser localmente intensas y en forma de nieve en las cotas altas del Pirineo y Prepirineo occidental.

En cuanto al viento, soplará flojo en general, pero con alguna racha fuerte en el litoral por la tarde. Ante esta previsión, el Meteocat ha activado el aviso amarillo por el mal estado del mar en la franja costera desde la comarca del Tarragonès hasta el Baix Empordà (Girona).

De cara al viernes, se espera una mejora significativa en el tiempo: por la mañana se abrirán claros en toda la geografía y será un día tranquilo en toda Catalunya.

Sin embargo, seguirá el aviso activo por el mal estado del mar y en el Pirineo oriental podría caer alguna gota de lluvia. Las mínimas descenderán levemente, pero las máximas subirán hasta superar los 15ºC.

Fin de semana de contrastes

Por la tarde, el cielo volverá a cubrirse en la mitad sur de la comunidad autónoma, donde podría caer algún chubasco aislado.

El pronóstico anuncia un fin de semana de contrastes: la jornada del sábado empezará despejada, excepto por alguna nube pasajera.

La noche se avecina lluviosa: comenzarán a caer las primeras gotas del fin de semana, que se extenderán a lo largo del domingo, especialmente en el litoral central y en los Pirineos.

Además, el termómetro retrocederá y volverá el frío a Catalunya.