La Candelaria trae lluvia a Catalunya: nubes, sol y también paraguas

Como dice el refrán, ‘si la Candelera plora, l'hivern és fora; si la Candelera riu, l'hivern és viu’.

Cada dos de febrero se celebra la Candelaria, una fiesta que tiene lugar exactamente en medio de la estación invernal: 44 días después del solsticio de invierno y 50 días antes del equinoccio de primavera.

Por ende, desde hace siglos, se considera una fecha idónea para pronosticar la meteorología, especialmente, los días de frío que quedan.

Fecha de caducidad

Tradicionalmente, se ha entendido que la intención del refrán es explicar que, si el día de la Candelaria llueve, significa que el invierno está a punto de acabar. Por el contrario, si el cielo se mantiene claro, aún quedan días de frío.

Siguiendo el refranero catalán, parece que el invierno tiene fecha de caducidad. Este lunes, día dos de febrero, Catalunya ha amanecido sumida en el paso de un frente activo que ha dejado el cielo totalmente cubierto.

Además, el temporal descargará precipitaciones en muchos puntos del territorio. A lo largo de la mañana, las lluvias se mantendrán relegadas en el norte de la comunidad autónoma.

Se extienden las lluvias

A medida que avance la jornada, los chubascos se extenderán hacia la costa y cubrirán toda la geografía. Aun así, serán de intensidad entre débil y moderada y acumularán cantidades poco abundantes.

En el Pirineo occidental y Prepirineo la cota de nieve se situará alrededor de los 1.800 y 1.900 metros de altura.

Es más, el viento empeorará la situación y las rachas podrían alcanzar los 80km/h, por lo que el Meteocat ha activado el aviso naranja en la Vall d’Aran (Lleida) y el amarillo en el Pallars Sobirà (Lleida) y en el Ripollès (Girona).

Las temperaturas se mantendrán sin cambios, con máximas que oscilarán entre los 14 y 16 grados en el litoral y un poco más bajas en el interior.

Descenso de las temperaturas

Para el martes se espera una tregua en la inestabilidad: el cielo permanecerá despejado durante todo el día y el sol será el protagonista.

No obstante, por la mañana podrían caer algunas nevadas débiles en el Pirineo occidental, donde la cota se situará en los 1.000 metros.

De cara al miércoles, llegará una masa de aire frío que causará un descenso térmico: los valores permanecerán por debajo de los 10ºC y se mantendrá un ambiente frío en general.

Además, el paso de un frente desgastado podría dejar alguna precipitación débil en el sur de Catalunya.

Días de contrastes

El pronóstico del jueves anuncia la formación de una nueva borrasca con lluvias abundantes en muchos puntos de la comunidad autónoma.

Los nubarrones se extenderán por todo el territorio y los chubascos comenzarán en la mitad oeste, pero se irán desplazando hacia todo el litoral.

El viernes tendremos una nueva tregua en el tiempo: se espera una jornada muy estable, con una atmósfera calmada y precipitaciones débiles y locales, restringidas a las comarcas de Girona.

Fin de semana pasado por agua

Las temperaturas volverán a subir hasta sobrepasar los 15ºC, un valor que supera la media climática. El viento se reactivará en el litoral y prelitoral de Barcelona y Tarragona, por lo que se aconseja alejarse del mar y los paseos marítimos.

De cara al fin de semana, llegará una nueva borrasca atlántica que devolverá las lluvias a todo el territorio hasta bien entrado el domingo.