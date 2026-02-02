‘Flood Hub’: el mapa interactivo de Google que advierte del riesgo de inundaciones en tiempo real

"Lluvias intensas y extraordinariamente persistentes" azotarán al país desde el miércoles, según ha advertido Protecció Civil. La llegada del invierno, una estación seca, no ha frenado el escenario de precipitaciones intensas en todo el país. Desde otoño, una sucesión de borrascas ha dejado precipitaciones en Catalunya prácticamente cada semana, una situación que volverá a repetirse durante el mes de febrero, que llega acompañado de nuevas borrascas atlánticas.

Las situaciones meteorológicas de peligro han dejado de ser una excepción en este último año y han obligado a las autoridades a emitir decenas de avisos por intensidad, acumulación de lluvia o inundaciones. Desde septiembre, en una de cada tres jornadas se ha tenido que activar algún aviso por lluvia en Catalunya, una decena de ellos de nivel rojo, el grado de peligro más alto.

Riesgo elevado de inundaciones

El riesgo de crecidas de ríos será muy elevado esta semana y habrá una alta probabilidad de inundaciones en zonas sensibles. El aumento rápido de los caudales fluviales se verá favorecido por las lluvias persistentes y localmente intensas previstas en amplias áreas de la Península, junto al suelo ya muy saturado por episodios anteriores.

Esta situación de lluvias torrenciales está afectando a gran parte del planeta, y numerosos países han lamentado las consecuencias de inundaciones en los últimos meses. Intensas precipitaciones han golpeado con fuerza a Mozambique, Indonesia, Tailandia o Sri Lanka, donde las riadas han dejado cientos de víctimas mortales.

Cómo funciona ‘Flood Hub

Para preveer estas situaciones, Google lanzó la plataforma ‘Flood Hub’, mucho más conocida en África y en Sudamérica. Es un mapa en tiempo real que advierte de lluvias e inundaciones en todo el mundo. "Proporciona pronósticos y datos de inundaciones basados en IA para ayudar a las comunidades a mantenerse seguras. Visualiza los modelos de pronóstico de inundaciones de Google en un mapa fácil de usar, lo que permite mantenerse informados y actuar hasta 7 días antes de que ocurra una inundación", explican en la página web.

'Flood Hub’ combina dos modelos de IA para conocer qué zonas están amenazadas con inundaciones. "El Modelo Hidrológico pronostica la cantidad de agua que fluye en un río y el Modelo de Inundación predice qué áreas se verán afectadas y qué tan alto será el nivel del agua", apuntan. El primero de estos procesa la información de las fuentes de datos públicas -precipitaciones y nivel de las cuencas- para saber si es probable una inundación y "genera un pronóstico del nivel del agua en el río para los próximos días". El segundo, simula el comportamiento del agua según "el pronóstico hidrológico y las imágenes satelitales" para saber a qué zonas concretas podría afectar.