Borrasca Kristin

El efecto Fujiwhara, el responsable de las fuertes lluvias y nevadas de las últimas semanas

Un río atmosférico conectado al Atlántico podría traer más precipitaciones a la Península Ibérica

Última hora de la borrasca Kristin en España, en directo: Provincias hoy en alerta, avisos naranja de Aemet y temporal de frío, lluvia y nieve

Montaña rusa de temperaturas en Catalunya: lo que está por venir

Nieve caída este miércoles a la altura de El Vellón (Madrid), tras el paso de la borrasca Kristin que ha dejado nevadas en varias zonas de la comunidad.

Nieve caída este miércoles a la altura de El Vellón (Madrid), tras el paso de la borrasca Kristin que ha dejado nevadas en varias zonas de la comunidad. EFE/ J.J.Guillen / J.J.Guillen / EFE

Cristina Sebastián

Barcelona
Las intensas lluvias y nevadas han sido las grandes protagonistas en muchas zonas de España durante estos últimos días de enero.

Comunidades como Castilla y León, Extremadura, Andalucía y Madrid han sufrido restricciones en la circulación y muchos conductores han quedado atrapados en las carreteras por culpa de la nieve.

Efecto Fujiwhara

Estas fuertes tormentas son el resultado de lo que los meteorólogos denominan como efecto Fujiwhara, que se produce cuando dos temporales se encuentran a menos de 1.450 kilómetros. Cuando esto sucede, las tormentas avanzan lentas y pueden llegar a quedarse estacionadas sobre una misma zona.

Este efecto recibe el nombre de Fujiwhara por el apellido de Sakuhei, un meteorólogo japonés que realizó múltiples experimentos que le llevaron a descubrir que dos ciclones podrían orbitar entre sí.

Durante estos últimos días, el efecto Fujiwhara se ha producido en el Atlántico y ha afectado considerablemente a España. Ha ocurrido al juntarse el temporal Joseph, que provocó avisos de nivel rojo en la costa occidental de la Península Ibérica, con la borrasca Chandra, que afectó el pasado lunes al Reino Unido.

Borrasca Kristin

La borrasca Kristin, que ha dejado nevadas inesperadas en el centro de España y continúa provocando lluvias y fuertes vientos, se formó el martes 27 en el oeste de la Península.

Mar Gómez, directora meteorológica de eltiempo.es, asegura que "Kristin se desarrolló, posteriormente al efecto Fujiwhara, dentro de un entorno atmosférico muy activo, marcado por una corriente en chorro intensa y favorable para la formación de nuevas borrascas".

Las comunidades más afectadas por este temporal han sido Galicia, Extremadura, Madrid, Castilla y León y, además, ha provocado avisos naranjas por viento, lluvias y oleaje en comunidades como Andalucía, Castilla-La Mancha, Baleares, Catalunya, Murcia, la Comunitat Valenciana y Ceuta.

Río atmosférico

Los fuertes chubascos están todavía lejos de llegar a su fin, ya que, tal y como informan los expertos, existe un río atmosférico conectado al Atlántico. Este fenómeno consiste en una franja larga pero estrecha que contiene aire cargado de vapor de agua proveniente de los trópicos.

Todo apunta a que, durante los próximos días, este vapor de agua se transformará en precipitaciones que afectarán al conjunto del país.

TEMAS

